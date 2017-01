Promovabilitate de aproape 100% la examenul de grad principal al asistenţilor medicali

În acest an, examenul de grad principal pentru asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, moaşe, tehnicieni dentari, laboranţi, laboranţi farmacie, maseuri absolvenţi de liceu sanitar, s-a finalizat cu succes. Potrivit vicepreşedintelui Ordinului Asistenţilor şi Moaşelor din România (OAMMR), filiala Constanţa, Mari Larisa Băluşescu, promovabilitatea a fost de circa 100%. „Asistenţii medicali au fost cu mult mai pregătiţi comparativ cu anul trecut”, a mai spus vicepreşedintele OAMMR. Un singur candidat a fost respins în acest an, nereuşind să obţină nota de minimum 7,00, iar un alt candidat a absentat, în vreme ce anul trecut nu au promovat examenul mai bine de 10 candidaţi. Reamintim că examenul de grad principal s-a desfăşurat pe specialităţi, astfel: specialităţile asistent medical generalist, pediatrie şi ocrotire şi specialităţile obstetrică ginecologie/moaşă, nutriţie-dietetică, medico-social, igienă şi sănătate publică, balneofizioterapie, farmacie, radiologie-imagistică medicală, laborator, tehnică dentară, asistent igienist de cabinet stomatologic, asistent medical stomatologie. Vicepreşedintele OAMMR a declarat că peste o sută de asistenţi medicali din Constanţa s-au înscris pentru a susţine examenul de grad principal în acest an. „Sînt 115 asistenţi medicali înscrişi, din care 100 de asistenţi pentru specialitatea medicină generală, iar 15 pentru alte specialităţi (1 - obstetrică generală, 1 - igienă, 1 radiologie, patru balneofizioterapie, trei - laborator, 1 - tehnică dentară, patru - farmacie)”, a declarat vicepreşedintele OAMMR Constanţa. Examenul a constat în completarea a o sută de întrebări grilă, din care 60% cu un singur răspuns corect, iar 40% cu două răspunsuri corecte.