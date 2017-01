Promovabilitate mare la teza la Limba română

Promovabilitatea la teza cu subiect unic la Limba şi literatura română a fost de 79,69% la clasa aVII-a şi de 84,79% la clasa a VIII-a, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei (MECI). Potrivit MECI, 79,69% dintre elevii claselor a VII-a care au susţinut, pe 3 decembrie, teza cu subiect unic la Limba şi literatura română, au obţinut note peste 5, adică 162.070 de elevi. Procentaje ridicate au fost înregistrate în Bucureşti (88,35%) şi în judeţele Cluj (85,13%), Mehedinţi (84,99%), Suceava (84,35%), Brăila (83,83%), Caraş-Severin (83,44%), Gorj (83,08%), Buzău (82,50%), Bacău (82,43%) şi Constanţa (82,36%). La această probă au fost prezenţi 203.370 (96,44%) din cei 210.875 de elevi înscrişi. Statistica MECI arată că au fost 26.109 de note între 5 şi 5,99, 27.920 între 6 şi 6,99, 32.142 între 7 şi 7,99, 34.919 între 8 şi 8,99 şi 31.749 între 9 şi 9,99. Totodată, 9.231 de elevi au luat nota 10, cele mai multe fiind înregistrate în judeţele Mehedinţi şi Cluj. Numărul elevilor care au obţinut note sub 5 este de 41.300 (20,31%). Procente ridicate ale elevilor care au luat note sub 5 au fost înregistrate în judeţele Harghita (40,88%) şi Covasna (38,01%). La nivelul claselor a VIII-a, teza cu subiect unic a fost susţinută de 202.973 elevi, din cei 209.057 înscrişi. Potrivit statisticii MECI, 172.111 dintre elevii prezenţi (84,79%) au obţinut note de 5 şi peste 5. Astfel, 29.939 de elevi au luat note între 5 şi 5,99, 3.371 între 6 şi 6,99, 35.979 între 7 şi 7,99, 35.810 între 8 şi 8,99 şi 28.774 între 9 şi 9,99. Numărul notelor de 10 este de 8.238, cele mai multe fiind înregistrate în judeţele Mehedinţi şi Dolj. Numărul notelor sub 5 a fost de 30.862 (15,20%). Cele mai mari procente de note sub 5 au fost înregistrate judeţele Harghita (32,24%) şi Covasna (31,56%).