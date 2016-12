Promovabilitatea în liceele constănţene: între 0 şi 99,39%

Zi emoţionantă pentru absolvenţii de clasa a XII-a! În faţa porţilor celor 22 de centre de examen de la nivelul judeţului Constanţa a fost, ieri, o atmosferă „încinsă” din cauza numărului mare de elevi şi părinţi care aşteptau nerăbdători să afle rezultatele la probele scrise ale Bacalaureatului 2013. A „plouat” cu note mari la multe unităţi liceale din judeţ. Un exemplu este Smaranda Constantinescu, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Ea a primit 9,8 la limba română, 9,8 la istorie şi 9,9 la geografie, reuşind să obţină cea mai mare medie la examenul de Bacalaureat de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, respectiv 9,83. Astfel, ea s-a clasat pe locul 12 la nivelul judeţului nostru. Dar au fost şi elevi care au luat note mici, considerându-se nedreptăţiţi. De exemplu, Tania Nancu - olimpică la limba şi literatura română de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“ - se aştepta să obţină o notă mai mare la limba română. „Am luat 8,10 la română, însă este o notă mică, nu reflectă munca pe care am depus-o. Am participat la olimpiade încă din clasa a V-a şi în clasa a XII-a nu am avut nevoie să învăţ ceva, doar am recapitulat tot ce am învăţat în anii anteriori. Fac contestaţie şi sper să obţin o notă mai bună”, a declarat eleva, care la matematică a obţinut nota 8, iar la biologie 9,75. De altfel, toţi elevii care s-au considerat nedreptăţiţi au putut depune ieri, în intervalul 12.00 - 16.00, contestaţii.

TREI LICEE CU PROMOVABILITATE ZERO Promovabilitatea la nivelul judeţului nostru, înainte de contestaţii, era de 54,28%, mai mare decât anul trecut, când s-a înregistrat 47,94%. La nivel naţional, procentul de promovabilitate a fost de 55,4%. Datele arată că niciun liceu constănţean nu a obţinut promovabilitate de 100%, iar alte trei unităţi şcolare nu au niciun elev promovat. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna: din opt candidaţi înscrişi, doi au fost eliminaţi, iar şase nu au luat note de trecere. O altă instituţie de învăţământ fără promovaţi este Liceul Tehnologic „Radu Priscu” din Dobromir. Deşi s-au înscris şapte candidaţi, unul a absentat, iar şase au fost declaraţi respinşi. A treia unitate şcolară fără promovaţi este Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, din Nicolae Bălcescu. Din 14 înscrişi... 11 s-au „pierdut pe drum”, iar trei n-au obţinut note de trecere.

FĂRĂ 10,00 Rezultatele de la Constanţa mai arată că nu avem nicio medie de 10, în schimb suntem pe primul loc la capitolul numărului de eliminaţi la probele scrise. Inspectorul general şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Răducu Popescu, a declarat că, din numărul total de elevi eliminaţi la nivel naţional (318), aproape 30% sunt de la Constanţa. „Fiecare situaţie a fost atent evaluată şi prin intermediul camerelor de supraveghere. Nu suntem toleranţi cu profesorii care primesc bani şi nici cu elevii care dau bani. Numărul elevilor eliminaţi ar fi fost mult mai mare, însă nu acesta a fost scopul nostru. Inspectorii şcolari din ISJ au descoperit multe telefoane mobile înainte ca subiectele să fie transmise, deşi elevii fuseseră avertizaţi de cadrele didactice. Ne propunem ca peste patru - cinci ani să fim un judeţ fruntaş la promovabilitate, însă pentru asta Legea Educaţiei trebuie să sufere nişte modificări”, a declarat prof. Popescu.

TREI CAZURI DE FRAUDĂ? Proporţional cu numărul mare de elevi eliminaţi, Constanţa s-a confruntat şi cu situaţii în care ISJ a alertat Poliţia şi procurorii anticorupţie să intervină. Ultima probă de Bac a fost plină de evenimente cu tentă penală care au declanşat ample anchete. La Liceul Teoretic „George Călinescu” a fost găsit un pachet de serveţele în care erau bancnote de 50 de lei, iar la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia au fost găsite pe băncile a doi candidaţi fotocopiile subiectelor rezolvate. Însă „cireaşa de pe tortul” Bac-ului a fost scandalul de la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”. Acolo au intervenit procurorii Direcţiei Generale Anticorupţie, după ce au fost sesizaţi de un elev că se strâng bani pentru a se putea copia la Bac. Tocmai de aceea, ISJ a decis, prin sondaj, să fie recorectate lucrări atât de la Evaluarea Naţională, cât şi de la Bacalureat.

Preşedinţii de comisii, schimbaţi

Nu doar ISJ a desemnat preşedinţii comisiilor de Bacalaureat, ci şi Ministerul Educaţiei Naţionale. La Constanţa au fost câţiva preşedinţi de comisii din afara oraşului nostru, însă prezenţa lor nu a fost de bun augur. Prof. Popescu a declarat că a solicitat schimbarea a doi dintre şefii veniţi din afara judeţului (la Liceul Comercial „Carol I“ şi Liceul „C.A. Rosetti“) pentru că nu au respectat metodologia. „Un preşedinte a scris pe una din foile elevilor eliminaţi „posibilitatea de a participa la sesiunea următoare de Bac”, deşi metodologia spune clar că un candidat eliminat nu poate participa la următoarele două sesiuni de Bac”, a explicat inspectorul general.

Topul liceelor cu cea mai mare promovabilitate

La nivelul judeţului nostru, pentru prima dată în istoria învăţământului constănţean, cel mai mare procent de promovabilitate s-a înregistrat la Liceul Teoretic „Traian” (99,39%). Unitatea şcolară a detronat Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (99.04%), care s-a clasat pe locul secund, iar pe a treia poziţie s-a clasat Liceul Teoretic „Ovidius” (99,00%).