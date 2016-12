Promovare intensă a stațiunii Mamaia pentru o vară plină de turiști

Stațiunea Mamaia și Delta Dunării se promovează pentru prima dată pe piața turiștilor olandezi, continuând în acest fel activitățile prin care destinațiile românești se fac cunoscute pe piețele internaționale considerate strategice. Astfel, din iniţiativa Ambasadei României la Haga va avea loc, astăzi, o conferință de presă de promovare a litoralului românesc și a Deltei Dunării, cu tema ”Romania - your next holiday destination”. La eveniment vor participa preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării (ALDD), Corina Martin, preşedintele Autorității Naţionale pentru Turism, Simona Man și tour-operatori olandezi, oameni de afaceri, reprezentanți ai comunității române, corpul diplomatic acreditat la Haga și reprezentanți mass-media. ”Ne interesează în mod special să atragem pe litoral şi la Mamaia pieţele vest-europene şi intenţionăm ca, pe lângă rutele aeriene noi ce ne vor conecta în acest an cu Londra, Milano şi Tel Aviv, să atragem şi zboruri şi tour-operatori din Olanda şi Germania”, a declarat Martin.

PROMOVARE INTENSĂ ȘI ÎN ROMÂNIA ALDD continuă acțiunile de promovare a stațiunii Mamaia și a litoralului românesc la târgurile de turism din țară. ”După ce am promovat Mamaia şi Satul de Vacanţă pe plan extern la târgurile de turism de la Tel Aviv (10 - 11 februarie), Berlin (4 - 8 martie) şi Chişinău (5 - 8 martie), am continuat campania de promovare pe plan intern, prin participarea la târgurile de turism de la Cluj (27 februarie - 1 martie), Bucureşti (12 - 15 martie), Timișoara (20 - 22 martie), Bacău (20 - 22 martie) și Ploiești (20 - 22 martie)”, spun reprezentanții ALDD, într-un comunicat. În acest weekend (27 - 29 martie), stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță vor fi promovate simultan la Târgurile de Turism Vacanța, organizate la Brașov și Iași. ”Turiștii români reprezintă 70% din numărul total de turiști prezenți pe litoralul românesc, în sezonul estival. Așadar, am promovat stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță la aproape toate târgurile de turism de pe plan național, cu scopul de a atrage turiști din toată țara”, a declarat Martin.

EVENIMENTELE VOR CONTINUA ȘI ÎN ACEASTĂ VARĂ, PE LITORAL Turiștii vor veni pe litoral, însă așteaptă evenimente și show-uri care să le facă vacanța de neuitat. În contextul în care primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat că nu va mai organiza în această vară Carnavalul din Mamaia, ALDD caută soluții pentru ca evenimentele să continue. ”Pe noi ne interesează să avem evenimente. Ele atrag foarte mulți turiști. Colegii noștri de la agențiile de turism din țară ne cer frecvent calendarul evenimentelor pentru că au întrebări de la turiști despre când încep paradele carelor alegorice, carnavalul sau festivalul antic Tomis”, a precizat președintele ALDD. Evenimentele nu vor lipsi de pe litoral, dă asigurări Martin, chiar dacă Primăria Municipiului Constanța nu se va mai implica în organizare, continuarea paradei carelor alegorice fiind o decizie care va fi luată împreună cu hotelierii, cluburile și alți factori decizionali.