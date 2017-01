Pronosticurile cîntăreţilor români: „Todomondo” va fi în top zece la finala Eurovision

Cei mai mulţi dintre artiştii autohtoni au declarat că trupa Todomodo se va clasa în primele zece poziţii în finala Eurovision care va avea loc astăzi, la Helsinki. În schimb, niciunul nu îi vede pe reprezentanţii României pe primul loc în competiţia muzicală europeană.

Mădălina Manole a declarat că nu s-a implicat deloc, anul acesta, în fenomenul Eurovision, însă a reuşit să vadă de cîteva ori piesa care va reprezenta România în finala de la Helsinki. „Melodia are toate ingredientele necesare pentru a se clasa pe primele poziţii şi sper să se întîmple acest lucru”, a comentat Manole. În schimb, Alexandra Ungureanu („Crush”) este la curent cu tot ce înseamnă Eurovision. „Îmi place piesa. Melodia are un mesaj, are ceva special. O să se claseze undeva între locurile trei şi cinci”, a spus interpreta. La rîndul său, Andreea Bănică a declarat că îi place foarte mult piesa celor de la „Todomondo” şi este obligatoriu ca ea să se claseze în primele zece poziţii. „Este altceva, ar fi păcat să nu facă o figură bună”, a spus Bănică. Marcel Pavel este de aceeaşi părere şi crede că românii se vor afla în primele zece locuri. „Am urmărit semifinala şi pot spune că în proporţie de 80%, melodiile nu mi-au plăcut”, a spus cîntăreţul. De asemenea, Zoli Toth de la „Sistem” este de părere că „Todomondo” va ocupa locul cinci. „Nu ştiu dacă vor urca pe podium, dar locul cinci singur îl vor prinde” a declarat artistul.

Reprezentantul României de anul trecut de la Eurovision, Mihai Trăistariu, care s-a clasat pe locul patru, crede că delegaţia României se va clasa între locurile cinci şi zece. „Piesa are ritm şi este uşor de reţinut, ceea ce contează foarte mult”, a explicat Trăistariu. Însă, Monica Anghel, fostă concurentă la Eurovision a mărturisit: „Mă abţin să fac pronosticuri”. Cîntăreaţa s-a arătat dezamăgită şi a mărturisit că, în ultima vreme, piesele care sînt pe gustul ei nu par a mai fi la modă. Anghel a adăugat că a ascultat melodia celor de la „Todomondo” o singură dată şi că „nu este suficient să ai doar un show bun, mai trebuie să ai şi calităţi muzicale şi vocale”. În schimb, Cristina Rus a mărturisit : „Liubi, Liubi, I Love You este o piesă foarte bună. Finalul este alert şi asta ajută foarte mult. Se vor clasa pe locul şase, şapte”.

„Todomondo” va intra în concursul de la Helsinki cu numărul 20, conform tragerii la sorţi efectuate în Finlanda, pe data de 12 martie. Reprezentanţii României vor fi precedaţi în concurs de cei ai Marii Britanii, iar după „Todomondo”, în finală, va intra Bulgaria, care vine din semifinala ce a avut loc joi seară.

Pe lîngă România, în finală vor participa nouă ţări calificate datorită performanţelor de anul trecut, cele patru ţări care reprezintă principalii finanţatori ai evenimentului (Franţa, Germania, Spania şi Marea Britanie) şi cele zece ţări care au trecut de semifinală. Astfel, vor intra în concurs în ordine: Bosnia Herţegovina - Maria Sestic, Spania - D'Nash, Belarus - Koldun, Irlanda - Dervish, Finlanda - Hanna Pakarinen, Macedonia - Karolina, Slovenia -Alenka Gotar, Ungaria - Magdi Ruzsa, Lituania - 4FUN, Grecia - Sarbel, Georgia - Sopho, Suedia - The Ark, Franţa - Les Fatals Picards, Letonia - Bonaparti.lv, Rusia - Serebro, Germania - Roger Cicero, Serbia - Marija Serifovic, Ucraina - Verka Serduchka, Marea Britanie - Scooch, România – „Todomondo”, Bulgaria - Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov, Turcia - Kenan Dogulu, Armenia - Hayko, Moldova - Natalia Barbu.