Propagandă comunistă pentru Kovesi, cu ambasadori din vest

De câteva zile circulă pe internet un videoclip făcut parcă din miere înmuiată în zahăr, în care Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, este ridicată în slăvi mai ceva decât pe vremea proletariatului revoluționar. Clipul este, de fapt, o înlănțuire interminabilă de felicitări și încurajări adresate, cu ocazia evenimentului în care Kovesi a fost distinsă de regele Suediei cu titlul de Comandor al Ordinului „Steaua Polară“, de către o seamă pestriță de persoane din domenii de activitate ce acoperă o plajă largă, de la ambasadori străini aflați la București la vânzători neaoși din piață. Având în vedere că un astfel de clip generează mai degrabă reacții negative în rândul unei populații care încă nu a uitat propaganda comunistă, este foarte probabilă ipoteza ca prin realizarea spotului publicitar să nu se urmărească decât creșterea imaginii externe a lui Kovesi, care urmează a fi folosită de te miri ce serviciu românesc în cine știe ce negociere externă a României care afectează buzunarele lor și soarta noastră. Valul de reacții negative din rândul românilor din interiorul și exteriorul granițelor țării nu face decât să confirme că nu umflarea imaginii șefei DNA în țară a fost ținta videoclipului.

UNA DIN "SUSȚINĂTOARELE" LUI KOVESI: "AM CREZUT CĂ E CATERINCĂ ȘI D-AIA M-AM LĂSAT FILMATĂ"

Izul de propagandă comunistă este evidențiat de declarațiile uneia dintre vânzătoarele din piață, ale cărei încurajări pentru Kovesi apar în clip. Mariana, care are o tarabă în Piața Obor și care este filmată spunând ”Doamnă, pentru ceea ce ați început să faceți, faceți foarte bine. Mergeți înainte. Noi, din Piață la Obor, vă susținem”, a declarat ulterior, pentru „Cotidianul“, că, de fapt, nici nu știe cine e Kovesi. ”Nici nu mai știu când m-au filmat, cred că acum o săptămână. A venit un băiat și i-a întrebat pe mai mulți dacă vor să fie filmați și să zică ceva. Toți au fugit, n-au vrut. Atunci, i-am zis eu: ”Zi-mi ce tre’ să zic, că zic eu”. M-a pus să repet după el și m-a filmat cu telefonul. Mi-a zis să spun aia și aia, am spus. Trei cuvinte și gata! Am crezut că e caterincă! Dar m-au anunțat oamenii din piață că am apărut la televizor. Da' eu nu știu cine-i femeia asta, mi-a zis să repet după el”, a declarat Mariana. ”E bine sau e rău? Mamă, eu nici nu știu cine-i femeia asta. Am făcut ceva rău? Am crezut că e caterincă și d-aia m-am lăsat filmată. Am repetat ce mi s-a spus să zic. Vă jur că nu știu cine-i femeia asta. Nici acum nu știu. Da’ chiar, cine e femeia asta de care am vorbit?”, a continuat femeia.

AMBASADORI DIN ROMÂNIA, RUPȚI DE REALITATE

Reacții dure sunt și la adresa ambasadorilor din România care o laudă pe Kovesi. Președintele Romanian Community Coalition (Coaliția românilor pentru combaterea corupției), Chris Terhes, a declarat: ”Clipul cu osanalele la adresa lui Kovesi arată nu doar cât de bolnavă e România, dar și cât de rupți de realitate sunt ambasadorii din România și cât rău îi fac lui Kovesi.(…) Cei care o vor pierde pe Kovesi nu sunt cei care o critică, ci acest cor de lăudători penibili, atât din ambasade, cât și din presă, care nu-i spun când greșește, iar greșelile pe care le face o vor doborî".

Vezi video aici:

https://www.youtube.com/watch?v=8fbj-8mlI3U&t=185s