Propolisul, antibiotic natural

Propolisul este un veritabil antibiotic natural. S-a demonstrat că are o acţiune antimicrobiană pentru numeroase bacterii, virusuri, paraziţi şi fungi. El are proprietăţi antioxidante (anti-tumorale, anti-cancerigene), antispastice şi anestezice; protejează contra efectelor nocive ale radiaţiilor. Este şi un excelent antiinflamator, cicatrizant şi epitelizant, hepatoprotector (protejează ficatul contra efectelor alcoolului), imuno-biostimulator, tonic al vaselor capilare şi regenerator al ţesuturilor. Specialiştii îl recomandă atît pentru uz intern, cât şi pentru uz extern. Pentru uz intern este ideal pentru tratarea infecţiilor căilor respiratorii superioare şi infecţii ORL, pentru tratarea afecţiunilor digestive şi hepatice, parazitoze intestinale, infecţii urinare, tumori vezicale, iar pentru uz extern se foloseşte pentru afecţiunile cavităţii bucale şi faringelui, afecţiunile ORL, ale pielii, oftalmologice, hemoroizi, fisuri anale etc.