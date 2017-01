Proprietarii mai multor locuinţe trebuie să depună declaraţii speciale la SPITVBL

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa reaminteşte contribuabililor faptul că orice persoană fizică care are în proprietate două sau mai multe clădiri, utilizate ca locuinţă şi care sînt situate pe teritoriul României, dar nu sînt închiriate altor persoane, are obligaţia ca, în termenul legal de 30 de zile de la dobîndire, să se prezinte la compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale la care este arondată, pentru a depune o declaraţie specială. Acest demers are ca scop stabilirea impozitului pe clădiri, care este diferit, în funcţie de numărul locuinţelor deţinute, după cum urmează: cu 15% mai mare pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% mai mare pentru cea de-a doua, cu 75% mai mare pentru cea de-a treia şi cu 100% pentru a patra locuinţă şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. Impozitul diferenţiat pe clădiri se aplică atît în cazul contribuabililor care deţin cote-părţi din imobilele dobîndite prin moştenire, cît şi în cel al persoanelor fizice străine care au în România mai multe imobile utilizate ca locuinţă. Ordinea acestora este determinată de succesiunea în timp a dobîndirii lor. De asemenea, nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei speciale se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 60 şi 110 lei noi.