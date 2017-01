Proprietarii pe legea 247 din Năvodari îşi pot primi terenurile abia în decembrie

Proprietarii din Năvodari care se încadrează în prevederile Legii 247/2005 sînt nemulţumiţi pentru că primarul Tudorel Calapod nu le returnează terenurile care li se cuvin. Ieri edilul a primit nemulţumiţii în audienţă, mulţi dintre cei care aveau nelămuriri venind să întrebe cînd îşi vor primi terenurile care li se cuvin. Numai că, chiar şi de la audienţe, au plecat la fel cum au venit, adică fără nici o lămurire. “Acum ne-a spus că vom primi terenurile pînă în decembrie. Trebuia să ni se restituie proprietăţile din 2001, sîntem în 2006 şi noi nu am primit încă nimic. Ne duce cu vorba şi el ca şi celălalt primar. Nu este corect“, a declarat Tincuţa Radu, unul dintre proprietarii care aşteaptă să primească un teren conform Legii 247. “Am întîrziat foarte mult cu retrocedările din cauza contestaţiilor. Oamenii nu prea vroiau să accepte că nu le putem restitui terenurile pe vechile amplasamente. Avem un teren de trei ha pentru care am angajat proiectanţi să ne facă un PUD. Vrem să amenajăm acea zonă şi să le redăm oamenilor terenurile. Sperăm ca pînă la sfîrşitul lui august să terminăm cu analiza cererilor, iar pînă în decembrie să le redăm oemanilor terenurile“, a declarat Calapod. El a mai spus că nu poate reda toate suprafeţele revendicate şi că după ce se va încheia restituirea terenurilor existente, restul vor constitui despăgubiri băneşti. Gurile rele din Năvodari mai spus însă că anumiţi consilieri şi-ar fi cumpărat suprafeţe importante de teren sub preţul pieţei, pe sub mînă, şi că în loc să restituie terenurile oamenilor, administraţia locală le-a vîndut apropiaţilor.