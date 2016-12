Proprietarul mărcii „USL” demisionează din PC

Deţinătorul mărcii USL înregistrată la OSIM, conservatorul Ştefan Atanasiu-Rădulescu, a declarat ieri că a luat decizia de a demisiona din PC, invocând “presiuni” legate de scandalul mărcii USL. “Intenţia mea a fost să mă asigur că nu ajunge marca pe mâini neprietenoase. Sunt membru al PC, am o colaborare strânsă cu Bogdan Diaconu, preşedintele filialei sector 2 a PC, şi dat fiind ce s-a întâmplat prin presă, acum mi se pare că sunt supus la presiuni şi am luat decizia să nu mai fiu în PC, să demisionez. În legătură cu marca, nu trebuie să-şi facă nimeni probleme, nu am făcut-o pentru a avea beneficiu personal, şi pe viitor mă voi sfătui cu Bogdan Diaconu în legătură cu această marcă pentru a lua cea mai bună decizie”a declarat Atanasiu-Rădulescu. El a precizat că va păstra marca USL, iar despre decizia de a demisiona că nu s-ar fi consultat nu niciun lider al PC, inclusiv Diaconu, precizând că “este un act unilateral”. În ceea ce priveşte plecarea lui Atanasiu-Rădulescu în alt partid, acesta a afirmat: “Nu am hotărât nimic în sensul acesta, am mai fost şi până acum în alte partide, în alt partid de fapt”. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a comentat miercuri la Cluj situaţia în care un tânăr conservator a înregistrat marca USL la OSIM înaintea social-democraţilor, spunând că acesta “s-a mişcat mai repede” decât cei de la PSD. “Din punct de vedere politic USL, adică PSD, PNL şi PC este înscrisă conform Legii partidelor politice şi a alianţelor, mai mult juridic nu cunosc decât ceea ce am văzut în presă, şi ca orice jurist serios aş vrea să văd nişte documente înainte de a mă pronunţa”, a declarat Ponta. Ştefan-Alexandru Atanasiu-Rădulescu a obţinut marca “Uniunea Social Liberală (USL)” de la OSIM, în urma cererii depuse pe 7 februarie 2011, la doar câteva zile după anunţul oficial privind constituirea USL şi semnarea protocolului de înfiinţare care a avut loc sâmbătă, 5 februarie 2011. Pe 17 februarie a fost înregistrată la OSIM şi solicitarea PSD pentru înregistrarea mărcii Uniunii, dar sub forma “Uniunea Social Liberală PSD PNL-PC”.