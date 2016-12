Proprietatea intelectuală, dezbătută de studenţii „Ovidius”

Capitala României a găzduit, recent, prezentarea celor mai bune proiecte ale ediţiei 2012 realizate în cadrul Concursului Naţional „Don’t Give Your Ideas Away!”, realizat sub auspiciile Academiei Europene de Brevete, cu sediul la Oficiul European de Brevete din München. Printre participanţi s-au numărat şi studenţii Facultăţii de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie (FDSAS), din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, care s-au prezentat la concurs cu proiectul intitulat „Importanţa proprietăţii intelectuale”. Lucrarea, realizată după o muncă de pregătire de mai bine de două luni, de studenţii anului III ai FDSAS Daniela Iancu, Georgiana Necula, Răzvan-Gabriel Odor şi Georgiana Oprescu, coordonaţi de conferenţiar univ. dr. Constantin Anechitoae, din cadrul FDSAS, a fost apreciată de juriul competiţiei cu 77,33 puncte, obţinând Diplome de participare şi locul V. „Având în vedere că în această competiţie au participat echipe formate din masteranzi şi doctoranzi din cadrul altor universităţi din ţară, putem aprecia că eforturile studenţilor noştri nu au fost în zadar, obţinând un rezultat meritoriu, dar şi o contribuţie majoră pentru imaginea FDSAS în plan naţional”, au declarat reprezentanţii universităţii constănţene. Concursul „Don’t Give Your Ideas Away!” s-a desfăşurat în urma unor activităţi premergătoare realizate de Oficiul European de Brevete, prin intermediul Academiei Europene de Brevete, care a demarat o campanie de informare despre proprietatea intelectuală, derulată în mediul academic românesc.