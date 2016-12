Proprietatea intelectuală, potenţial de afaceri

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa este unul din partenerii români, împreună cu Universitatea Ovidius Constanţa şi Asociaţia Naţională de Formare Profesională şi Mobilitate ASFROM Bucureşti, în cadrul Proiectului IPR for SEE (Intellectual Property Right for South East Europe Transnational Cooperation Programme). Proiectul IPR for SEE este finanţat din Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră pentru zona de Sud-Est a Europei pentru perioada 2007-2013. Potrivit directorului general al CCINA Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, proiectul se derulează în perioada martie 2009-septembrie 2011 şi, până în prezent, s-au derulat două faze: una s-a încheiat la 31 august 2009, iar cealaltă, la 28 februarie 2010. În acest interval s-au defăşurat activităţi de management, de analiză a surselor europene şi naţionale, precum şi selectarea serviciilor inovatoare de proprietate intelectuală care vor fi oferite IMM-urilor. De asemenea, s-a analizat discrepanţa dintre cererea şi oferta de servicii în domeniul proprietăţii intelectuale şi s-a conturat o listă cu cinci servicii inovatoare. „În etapa a patra de lucru se urmăreşte să se dezvolte instrumentele necesare şi să se implementeze modulele de pregătire, să se elaboreze o platformă e-learning şi un web-site pentru cei interesaţi. Echipa de cercetare de la Universitatea Ovidius va avea un rol esenţial în elaborarea modulelor de pregătire în domeniul proprietăţii intelectuale aferente celor cinci servicii identificate şi în implementare platformei e-learning”, a spus Jugănaru. În perioada 25 - 26 martie 2010, la Budapesta, a avut loc o nouă reuniune de lucru a partenerilor acestui proiect în cadrul căreia s-au stabilit sarcinile de lucru pentru faza treia de lucru, care se va finaliza în iunie 2010. Proiectul va contribui la creşterea competitivităţii IMM-urilor din zona de Sud-Est a Europei, prin accentuarea conştientizării şi impunerea instrumentelor specifice dreptului de proprietate intelectuală.