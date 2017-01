Proprietăţile datornicilor, lichidate de bănci

Băncile vor continua în 2011 să lichideze proprietăţi imobiliare în contul creditelor neachitate, proces lansat în acest an, fiind vizate în special centre comerciale fără retaileri puternici şi clădiri de birouri cu un grad redus de închiriere, consideră directorul DTZ Echinox, Cristian Ustinescu. „Problema cu care se confruntă segmentul investiţiilor imobiliare din România este lichiditatea scăzută. Într-o piaţă în care s-a atins cu dificultate cifra de 250 milioane euro tranzacţii, convertirea în numerar a garanţiilor imobiliare ale împrumuturilor care au ajuns la maturitate nu ar face decât să adâncească deficitul de refinanţare, respectiv diferenţa dintre valoarea împrumurilor şi valoarea aseturilor care le garantează, accentuând presiunea asupra valorii de piaţă a celor din urmă”, a afirmat Ustinescu. El a adăugat că dacă anul trecut băncile au monitorizat doar situaţia şi au amânat termene de rambursare, în acest an au trecut la lichidări. „Dacă 2009 a fost un an al contabilizării expunerii băncilor pe segmentul imobiliar, când acestea au făcut o situaţie a împrumuturilor, au constituit provizioane şi au amânat termenele de rambursare, respectiv au transferat parte din credite unor filiale din jurisdicţii cu o politică de provizionare mai permisivă, anul acesta băncile au recurs la măsuri mai ferme şi mai drastice, lichidând proprietăţi”, a spus el. Atitudinea instituţiilor de credit faţă de împrumuturile ajunse la maturitate diferă semnificativ şi în funcţie de performanţa garanţiilor, cele mai expuse fiind proprietăţile secundare care, pe lângă devalorizare, întâmpină dificultăţi şi în fluxul de numerar.