Proprietăţile din România, un no man’s land?!

PROBLEMĂ VECHE Cadastrul general din România este o problemă veche. Practic, în ţară, nimeni nu ştie exact câte proprietăţi sunt, cine le deţine şi ce s-a întâmplat cu ele de-a lungul timpului, întrucât nu există obligativitatea de a avea cadastru. Lipsa unei evidenţe generale la nivelul ţării a caselor, apartamentelor şi a terenurilor agricole a născut tot felul de dificultăţi, precum suprapuneri (mai mulţi proprietari pe acelaşi teren - n.r.), care au dus la numeroase litigii şi la procese amânate la nesfârşit. În cazul proprietarilor de terenuri agricole, situaţia este una aproape dramatică. Oamenii nu îşi pot vinde terenurile, nu pot obţine subvenţii pentru culturi, nu le pot lăsa moştenire. Pentru rezolvarea cât de cât a acestor probleme, începând din acest an, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va demara un program sistematic de intabulare în România, susţinut doar din fonduri guvernamentale. „Proiectul, care se va derula până în 2020, are toate şansele să înceapă până în toamna acestui an, deoarece s-au făcut deja solicitările pentru stabilirea unităţilor administrativ-teritoriale care vor intra primele în acest proiect. Din fiecare judeţ vor fi nominalizate între două şi patru unităţi administrative”, a declarat directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa, Marian Mazilu.

26.000 HECTARE DE TERENURI INVENTARIATE În primă fază, în judeţul Constanţa, vor fi alocate fonduri pentru inventarierea a 26.000 hectare de teren agricol. Alegerea unităţilor administrativ-teritoriale se va face în funcţie de anumite criterii. Adică, terenurile trebuie să fie în acelaşi areal sau învecinate cu unităţile administrativ-teritoriale şi să se situeze în zone cu potenţial redus financiar. „Nu trebuie să ne aşteptăm la ceva spectaculos, întrucât de la două şi până la 60 de localităţi este cale lungă, dar este un început. Cei care au de făcut tranzacţii sau tot felul de alte chestiuni care implică lucrări de cadastru nu trebuie să ne aştepte pe noi, deoarece nu îi vom putea ajuta. Este un proces de durată”, a spus Mazilu. Introducerea cadastrului sistematic, spune directorul OPCI Constanţa, ar însemna ca fiecare proprietar sau investitor să poată cunoaşte suprafaţa, forma terenului sau încadrarea acestuia într-o zonă. „Investiţiile care s-au făcut până acum în agricultură s-au realizat cu o oarecare reticenţă. Au fost multe situaţii de achiziţii de terenuri care s-au făcut pe numere cadastrale vechi şi care nu corespondeau cu realitatea. De altfel, pe bună dreptate, o parte dintre investitori s-au speriat şi au renunţat la a mai cumpăra terenuri, în timp ce alţii au preferat să vândă şi să plece. Suntem, indirect, victimele unui sistem care nu a putut fi perfecţionat la fel ca al celor din Vest, care să asigure stabilitate şi încredere în mediul investiţional”, a subliniat Mazilu.