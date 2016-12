Propunere de paşaport unic pentru cetăţenii europeni

Europarlamentarul PDL Sebastian Bodu a propus, ieri, Legislativului European, trecerea la un model unic de paşaport pentru toate cele 27 de state membre ale Uniunii, care să aibă culoarea albastră şi să conţină denumirea “Uniunea Europeană” şi emblema UE, urmând ca numele statului membru emitent să fie trecut în subsidiar. Bodu consideră că, prin adoptarea unui paşaport comun, identitatea de cetăţean european şi apartenenţa la UE ar fi mai bine conştientizate de către cetăţenii statelor membre: “Uniunea Europeană are un corp comun de diplomaţi, are o politică externă comună, iar paşaportul unic vine ca o urmare firească a acestui lucru. Dacă tot vorbim despre o cetăţenie europeană, un pas normal către identificarea cu această noţiune este existenţa unui paşaport comun. Prin demersul meu cred că popularitatea Uniunii va avea de câştigat. Am avea un motiv în plus de a simţi că aparţinem cu adevărat unui spaţiu comun”. Rezoluţia înaintată de europarlamentarul român va intra în analiza comisiilor de specialitate şi cu avizul acestora va ajunge în plenul legislativului comunitar.