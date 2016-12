Propunere legislativă privind managementul privat al întreprinderilor publice

Senatul a adoptat o propunere legislativă semnată de parlamentari PDL, PNL, UDMR, PSD şi independenţi prin care se reglementează posibilitatea angajării de manageri privaţi în intreprinderile publice deţinute de stat, având posibilitatea obţinerii până la 3,2% din profitul net, în anumite condiţii. Un manager privat ar putea fi, potrivit legii iniţiate de parlamentari, o persoană fizică sau o asociere de persoane fizice care trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate şi să facă dovada experienţei într-o funcţie de manager. Totuşi, iniţiativa menţionează că autoritatea tutelară, fie că este vorba de ministere sau altă instituţie, va angaja o firmă de consultanţă care îi va supune pe pretendenţii la poziţia de manager privat la o serie de teste, astfel încât să obţină atestarea aptitudinilor legate de procesul decizional şi cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice. De asemenea, selecţia propriu-zisă este realizată de către o comisie care organizează concursul pentru ocuparea postului de manager al intreprinderii. Potrivit unei situaţii estimative prezentată în proiectul de lege, managerul privat ar urma să obţină o indemnizaţie de 45 de ori mai mare decât salariu mediul brut al angajaţilor instituţiei - din luna anterioară obţinerii postului - în situaţia în care intreprinderea are peste 10.000 de salariaţi şi o cifră de afaceri peste 1 miliarde de lei. În cazul unei întreprinderi care are sub 300 de angajaţi şi mai puţin de 10 milioane de lei cifră de afaceri, managerul privat va obţine o indemnizaţie echivalentă a cinci salarii medii brute înregistrate la nivelul companiei. Totodată, managerul privat ar putea să obţină un procent de 3,2 din profitul net înregistrat anual, în cazul în care acesta este mai mare sau egal cu profitul înregistrat în anul anterior. Propunerea legislativă urmează să intre în atenţia Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.