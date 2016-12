Propunere „OK”

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Attila Cseke, are „o părere foarte bună” despre candidatul propus de UDMR Bihor pentru a-l înlocui în funcţie, dar subliniază faptul că numele celui desemnat va fi stabilit de persoanele competente din Uniune. „Faptul că sunt mai mulţi candidaţi sau mai multe propuneri făcute de filiale arată totuşi că avem din ce să alegem şi sunt sigur că proiectele începute vor fi continuate. (...) Am o părere foarte bună despre doctorul Ritli, pentru că îl cunosc. Este un om deosebit, un profesionist deosebit şi, cum am spus, propunerile vor fi analizate de cei competenţi din UDMR şi se va face o propunere Coaliţiei şi preşedintelui României”, a declarat ieri Cseke.

El a adăugat că, după ce nu va mai fi ministru, se va întoarce în judeţul Bihor, pentru a-şi duce la bun sfârşit mandatul de senator. „Am un mandat de senator în judeţul Bihor pe care am să-l fac cu plăcere. L-am făcut şi înainte de a fi ministru şi am încercat chiar şi în mandatul acesta de ministru să nu mă rup total de comunitatea pe care trebuie să o reprezint, dar, sigur, având şi anumite răspunderi care nu ţineau de zona sau colegiul în care am fost ales, am putut să fiu mai puţin acasă”, a mai precizat ministrul demisionar.