Theodor Stolojan va fi, cel mai probabil, desemnat de PD-L pentru funcţia de premier, în cadrul Conferinţei Naţionale Anuale a acestei formaţiuni, din 12 septembrie, el urmînd a avea rolul de “portdrapel” al partidului în campania electorală, motiv pentru care nu va candida într-un colegiu uninominal, ci se va implica la nivel naţional în promovarea candidaţilor PD-L. Surse din conducerea acestei formaţiuni au declarat, ieri, că, în condiţiile în care alegerile parlamentare din acest an se desfăşoară, pentru prima dată, separat de cele prezidenţiale, democrat-liberalii iau în calcul înlocuirea “locomotivei electorale” reprezentate de candidatul la funcţia de şef al statului cu premierul partidului. În urma cercetărilor sociologice, liderii PD-L au constatat că prim-vicepreşedintele partidului Theodor Stolojan are nu numai cea mai mare notorietate, ci deţine şi cea mai înaltă cotă de încredere dintre potenţialii candidaţi la funcţia de premier. Potrivit surselor citate, “premierul” Stolojan nu trebuie să fie “legat” în campania electorală de un singur colegiu uninominal: “Strategia partidului este formată după modelul de campanie din 2004, cînd Traian Băsescu a tras după el candidaţii Alianţei DA, în turneele sale electorale din toată ţara”. Democrat-liberalii consideră că este un atu faptul că Stolojan nu va candida în alegeri, el putînd reprezenta astfel PD-L la televiziuni, inclusiv în emisiuni care nu au caracter strict electoral. Surse din cadrul acestei formaţiuni spun că există în prezent discuţii în partid privind oportunitatea anunţării în cadrul Conferinţei Naţionale Anuale a echipei guvernamentale a partidului. Astfel, liderii PD-L iau în calcul prezentatea fie a întregului Cabinet democrat-liberal, fie doar a unor miniştri desemnaţi de partid. În schimb, liberalii consideră că în PD-L mai există oameni normali care să să se opună unei nominalizări a lui Stolojan pentru funcţia de premier. „Cred că propunerea PD-L ca Stolojan să fie premier este o glumă. Iată cum primul ministru al lui Ion Iliescu poate ajunge să fie propus pentru aceeaşi funcţie de Traian Băsescu. Trag speranţa că în PD-L mai există încă oameni normali care să se opună unei astfel de propuneri. Eu cred că această idee a avenit de la agitatorii peledişti de care PNL a scăpat la momentul oportun, care nu vor decît să tulbure apele“, a declarat, ieri, la Constanţa, vicepreşedintele PNL Ludovic Orban. Propunerea PD-L nu face decît să confirme că zilele lui Emil Boc în fruntea PD-L sînt numărate. Acum probabil că se înţelege mult mai bine şi scandalul din cadrul PD-L Constanţa, organizaţie care, în prezent, este controlată de pelediştii intraţi în partid în urma fuziunii. De fapt, Stolojan şi pelediştii lui încearcă să pună mîna pe cît mai multe filiale din ţară pentru ca, la viitorul congres, Boc să fie detronat din funcţie, la fel cum a procedat Traian Băsescu în 2001, cînd i-a tras preşul de sub picioare lui Petre Roman. Acest lucru se va întîmpla numai în cazul în care Traian Băsescu îşi prelungeşte cu încă 5 ani şederea la Cotroceni.