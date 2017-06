Propunere-explozivă a lui Victor Ponta pentru funcția de premier

"Daca Florin Georgescu ar fi fost propus de catre PSD pentru functia de Prim Ministru l-as fi votat cu toata inima si as fi convins inca 50 de parlamentari din afara PSD - ALDE sa o faca / dupa care as fi fost linistit ca economia romaneasca va merge bine, masurile sociale implementate, vom avea din nou competenta profesionala si seriozitate, stabilitate si predictibilitate ; si mai ales as fi fost convins ca Guvernul va fi condus de la Palatul Victoria - nu din alte birouri. Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca Presedintele Iohannis nu ar fi avut niciun motiv sa il respinga - absolut niciunul! Din pacate nu cred ca cineva ii va propune in mod serios lui Florin Georgescu aceasta functie - si stiu destui care vor rasufla usurati ca el a refuzat din start orice discutie avand acest obiect ! "Prietenii" stiu de ce ....", a scris Victor Ponta pe Facebook.