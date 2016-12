Propuneri pentru centrele de examen pentru Bac

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au trimis Ministerului Educaţiei, spre aprobare, lista cu centrele de examen propuse pentru sesiunea din vară a examenului de bacalaureat din acest an. Pe listă se află trecute 21 de centre din municipiul Constanţa şi de pe raza judeţului, la care sunt arondate 57 de unităţi de învăţământ liceal. Dacă propunerile vor fi aprobate de Ministerul Educaţiei, în acest an, sesiunea din vară a examenului de bacalaureat se va susţine în următoarele centre: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa (două unităţi arondate), Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa (trei unităţi arondate), Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa (o unitate arondată), Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa (două unităţi arondate), Colegiul Tehnic Energetic Constanţa (trei unităţi arondate), Colegiul Tehnic de Marină „A. I. Cuza” Constanţa (patru unităţi arondate), Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa (două unităţi arondate), Liceul Teoretic „G. Călinescu” Constanţa (două unităţi arondate), Liceul Teoretic „Decebal” Constanţa (două unităţi arondate), Liceul Teoretic „L. Blaga” Constanţa (patru unităţi arondate), Liceul „I. N. Roman” Constanţa (două unităţi arondate), Grup Şcolar „C. A. Rosetti” Constanţa (două unităţi arondate), Grup Şcolar „Gh. Duca” Constanţa (două unităţi arondate), Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia (două uităţi arondate), Grup Şcolar Industrial „I. Bănescu” Mangalia (două unităţi arondate), Grup Şcolar Industrial Energetic Cernavodă (trei unităţi arondate), Grup Şcolar Industrial „D. Hurmuzescu” Medgidia (trei unităţi arondate), Colegiul Tehnic „N. Titulescu” Medgidia (trei unităţi arondate), Grup Şcolar „I. Podaru” Ovidiu (şapte unităţi arondate), Liceul Teoretic „I. Cotovu” Hârşova (subcomisie - două unităţi arondate), Grup Şcolar „L. Edeleanu” Năvodari (o unitate arondată) şi Liceul Teoretic Murfatlar (trei unităţi arondate). În acest an, potrivit deciziei Ministerului Educaţiei, în toate centrele de examinare, Bacalaureatul va fi monitorizat video.