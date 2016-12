Propunerile de relansare economică, „uitate” de Guvern

Preşedintele Consiliului Investitorilor Străini (CIS), Mariana Gheorghe, a declarat că progresul înregistrat de CSI cu cele 80 de propuneri de relansare economică, lansate la începutul lunii octombrie, este lent. „Am reuşit ca doar pentru cinci măsuri să ajungem la acţiuni concrete de implementare. Avem angajamente exprimate în mod clar şi chiar am conturat crearea unor parteneriate şi a unor prioritizări pentru sectoarele respective. Am atins cinci măsuri din cele 80 pe care le-am propus. Pentru cele cinci avem concepte dezvoltate, iar implementarea a început”, a declarat Gheorghe. Pe de altă parte, ea a afirmat că este dezamăgită că nu a reuşit până în prezent să aibă o întâlnire cu premierul Emil Boc pentru a discuta despre cele 80 de propuneri privind relansarea economică, lăsând să se înţeleagă că premierul evită întâlnirea cu oamenii de afaceri. La rândul său, Dominic Bruynseels, membru în boardul CIS şi preşedinte al BCR, a arătat că una dintre măsurile luate în discuţie a fost cea legată de reducerea arieratelor. „Companiile nu supravieţuiesc cu promisiuni, ci cu bani. În ceea ce priveşte arieratele, s-a plătit o sumă importantă din acestea şi este o sumă considerabilă care urmează să fie plătită, inclusiv TVA. Plăţile trebuie să continue, sunt datorii care trebuie plătite. Am convenit cu Ministerul Finanţelor implementarea rapidă a unui registru transparent al creanţelor”, a spus Bruynseels. O altă măsură adusă în discuţie priveşte programul Prima Casă. „Am propus Prima Casă 3, astfel ca programul să continue până la sfârşitul anului 2011. Am discutat lărgirea criteriilor de eligibilitate, propunere înaintată şi acceptată de Ministerul de Finanţe”, a arătat reprezentantul CIS. Consiliul a propus în acest sens alocarea de fonduri suplimentare de aproximativ 1 miliard de euro, precum şi lărgirea bazei de solicitanţi prin lărgirea criteriilor de eligibilitate, făcând proiectul disponibil şi celor care au deja o proprietate.