Prostituție cu bebelușul în brațe

Deși are doar 18 ani, o prostituată care își face zilnic „tura” pe bulevardul Aurel Vlaicu se poate lăuda cu o viață încărcată. Pe lângă faptul că-și vinde trupul pentru a trăi, tânăra își lua și bebelușul de numai trei luni cu ea, pe care îl plasa de la o colegă la alta cât timp se întreținea cu clienții. Este vorba de Alkalkan Pinar, născută în Turcia, care practică această meserie veche, de ceva timp, pentru a câștiga un venit și care, la doar două luni de la naștere, a ieșit din nou pe stradă. Anunţaţi de constănţenii care trec mai des pe Aurel Vlaicu şi care au rămas înmărmuriţi văzând o prostituată care le făcea avansuri cu un nou-născut în braţe, reprezentanți ai Secției 3 de Poliție Constanța, ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism, dar și cei ai Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea, o echipă a mers în teren, unde s-au confirmat informațiile. Tânăra se afla pe bulevardul Aurel Vlaicu, în dreptul complexului Maritimo, unde își aștepta clienții, cu bebelușul în brațe. ”Deși i s-au adus la cunoștință urmările faptelor ei, tânăra a refuzat să-şi dea copilul, motiv pentru care s-a instituit plasamentul de urgenţă. În 48 de ore se pune în executare pentru că, urmare a referatului întocmit, reiese clar că aceasta nu-și poate îngriji corespunzător copilul. Întrucât femeia nu vrea să-și dea de bunăvoie bebelușul, suntem obligați să ne adresăm instanței cu propunerea emiterii unei acțiuni de ordonanță președințială de preluare a copilului cu ordin judecătoresc”, a declarat Onea. Ea a precizat că, deoarece tânăra nu are garanții morale și nici financiare pentru a-și crește copilul, cea mai bună soluție este ca acesta să ajungă la un asistent maternal profesionist. ”Pentru copil, cel mai bine este să ajungă într-un mediu familial prietenos și armonios. Dacă în urma anchetei se dovedește că mama are un fond bun și intenții bune, ea va putea să mențină legătura cu el”, a spus Onea. Potrivit reprezentantului DGASPC, este exclusă trimiterea copilului la rude, întrucât mama acestuia a declarat că nu are pe nimeni în România. Copilul nu este înregistrat la instituțiile statului.