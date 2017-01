Prostituate imobilizate de poliţişti cu spray paralizant

În scopul eradicării fenomenului prostituţiei, poliţiştii Secţiei 2, au efectuat, la sfîrşitul săptămînii trecute, o nouă razie prin locurile cunoscute ca fiind frecventate de prostituate. Ajunşi în apropierea serelor de pe drumul naţional 2A, care leagă Constanţa de Ovidiu, oamenii legii au găsit trei tinere, care-şi ofereau serviciile sexuale contra cost. Una dintre ele susţine că ar fi fost agresată de oamenii legii care i-ar fi pulverizat spray paralizant în ochi, fără nici un motiv. "Poliţiştii au văzut că stăteam pe marginea drumului, au coborît din maşină şi cum s-au apropiat de noi, ne-au dat cu spray paralizant în ochi. Eu oricum am probleme cu ochii, şi acum mi se va agrava boala", susţine Ioana S, de 16 ani, din Călăraşi. Tînăra a mărturisit că practică prostituţia de doi ani, de cînd a fost alungată de acasă de părinţi şi că nu este pentru prima dată cînd are probleme cu poliţia. "Am mai fost dusă la secţie, am primit şi amendă. Însă nu mi se pare normal să-mi dea cu spray în ochi. Am vrut să depun o plîngere împotriva poliţistului care mi-a făcut asta, dar nu mi-au primit-o", a adăugat Ioana. După ce a părăsit secţia de poliţie, prostituata a mers şi la Spitalul Judeţean Constanţa, pentru a-i fi acordate îngrijirile medicale, fiind hotărîtă ca zilele următoare să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală. Pe de altă parte, poliţiştii spun că au fost nevoiţi să recurgă la această metodă pentru că în momentul ridicării lor pentru a fi duse la secţie, tinerele au devenit agresive. Potrivit oamenilor legii, acestea au început să-i înjure, să-i scuipe şi chiar să-i zgîrie, în timpul scandalului două dintre ele reuşind să fugă.

