Prostituatele, tratate gratuit de medicii Clinicii de Boli Dermato-Venerice

În anul 2001 Constanţa se situa în topul judeţelor ţării în ceea ce priveşte numărul persoanelor bolnave de sifilis. Constanţa, cel mai mare port din ţara noastră, este, de asemenea, un loc unde prostituţia este în floare, iar faptul că în timpul verii devine, de fapt, capitala întregii ţări, din pricina numărului mare de turişti, nu face decît să le atragă şi mai mult pe cele care practică cea mai veche meserie din lume, dar şi care sînt purtătoare de boli venerice şi cu transmitere sexuală. Totuşi, în anul 2006, numărul bolnavilor de sifilis a scăzut simţitor. “În cele nouă luni nu am înregistrat decît 348 de cazuri, acest lucru însemnînd că numărul bolnavilor a scăzut cu mai mult de 50% faţă de numărul celor înregistraţi în 2001. Avem cîteva cazuri interesante, din punctul de vedere al vîrstei pacienţilor. Este vorba de doi bărbaţi de 70 de ani şi de un bebeluş, la care sifilisul s-a transmis congenital”, a declarat şeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice, dr. Gheorghe Nicola. Se pare că cei doi bărbaţi s-au îmbolnăvit de sifilis de la chiriaşele lor. Unuia dintre ei chiria i-a fost plătită cu o partidă de sex şi o vizită la medic, iar celălalt a preferat ca în loc să se ducă la biserică să aibă parte de plăceri trupeşti de la chiriaşa sa. “Bebeluşul este primul copil din acest an care a luat boala transplacentar. Din fericire, există tratament şi se va vindeca complet. Este foarte important ca mamele să facă toate controalele medicale necesare pentru ca nou născuţii să nu aibă de suferit din cauza neglijenţei părinţilor”, a declarat dr. Nicola. Sifilisul este o boală cu transmitere sexuală, produsă de infecţia cu treponema pallidum, care, netratată, poate duce la complicaţii majore. Infecţia are perioade alternative de activitate şi inactivitate. Oricine vine în contact cu o persoană infectată cu sifilis se poate îmbolnăvi. Cadrele medicale îi sfătuiesc pe pacienţi să se prezinte la medic încă de la primele simptome, deoarece sifilisul se tratează. Specialiştii susţin că scăderea cazurilor de sifilis se datorează luptei pe care chiar medicii o duc cu prostituatele pentru a le convinge pe acestea să se trateze. Nu puţine au fost cazurile în care asistentele au plecat, la fel ca nişte poliţişti, să le caute pe prostituate şi le-au adus la clinică unde au beneficiat de control şi tratament gratuit.