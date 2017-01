Apreciatul cântăreţ Mihai Mărgineanu anunţă, pe site-ul său, că a compus o piesă prentru... curve. În ciuda aparenţelor, nu este un cântec despre clasa politică, iar explicaţia o dă chiar artistul: „Nu despre curvele care apar la televizor pe diverse posturi de asistente botoxate, ci despre curvele adevărate. Acele fete care fac prima meserie din lume, obligate de situaţia de căcat în care se află sau obligate de câte vreun băiat cu ceafa lată (care-o mai bate din când în când). Este un cântec pe care îl dedic, cu toată dragostea, acelor fete care au rolul sanitar în viaţa cotidiană a unei societăţi bolnave ca a noastră”.

Comparaţia făcută este susţinută cu argumente: „Toţi bărbaţii din lumea asta au mers, merg sau vor merge la curve, dacă vor avea posibilitatea sau dacă nevoia fizică le-o va cere. Cu toate astea, curvele adevărate nu sunt respectate la reala lor valoare. În schimb, asistentele şi „invitatele” în tabloide (indiferent dacă sunt în ziar sau la TV) - care nu creează nimic, afară de panică şi mătreaţă - sunt puse la loc de cinste, ca peştele de sticlă pe mileul de pe servant. Şi asta mi se pare nedreptate, răutate şi ipocrizie din partea noastră, a bărbaţilor!

Pentru a fi bine înţeles, Mihai Mărgineanu a menţionat: „Consider că prostituţia este un rău absolut! Consider că este blasfemie să-ţi vinzi intimitatea, pudoarea, sexualitatea unui bărbat prost, care n-are minte îndeajuns, încât să f..a pe farmecul lui! Dar istoria ne-a arătat că acest rău nu poate fi stopat. Şi dacă nu poate fi stopat, înseamnă că el trebuie, măcar, controlat. Şi astfel, legalizat”. Artistul subliniază că într-o societate fără puncte cardinale s-a ajuns chiar la o discriminare între diferitele manifestări care contravin valorilor morale împărtăşite, cel puţin declaqrativ, de cei mai mulţi dintre români: „Dacă homosexualitatea este „legală” şi, anual, pe străzile oraşelor mari se revarsă zeci de mii de bărbaţi şi femei care se ling patetic ostentativ pe toate părţile corpurilor lor banale şi împănate şi suntem obligaţi să le spunem gay şi să nu-i discriminăm (deşi această impunere mi se pare cea mai mare discriminare a majorităţii), de ce nu am respecta şi curvele, în condiţiile în care toţi am beneficiat de serviciile lor. Sau vom beneficia, în funcţie de caz”.

Noua piesă din repertoriul artistului se numeşte „Atât de fragilă”.