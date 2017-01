Prostul oraşului e şi fudul

Prostul oraşului respectă regula. El ştie că nu-i prost destul dacă nu e şi fudul. În această privinţă, sînt de apreciat calităţile sale dobîndite din naştere. Cînd e vorba de fudulie, prostul este serios, devotat şi romantic. Păcat că, atunci cînd se adresează el opiniei publice, etalîndu-şi talentul de lup moralist, prost vorbitor de limba romînă, nu-i puteţi vedea privirea tandră de viţel la poarta nouă. Cu siguranţă, prostul oraşului, care ne ţine lecţii vorbite de morală, mă rog, precum lupul, este cel mai în vîrstă viţel de la poarta nouă a oraşului. Nu există niciun dubiu că viţel o să şi iasă la pensie, un moment de euforie, după cum declara la moartea unui prieten de-al său interlop. Zicea el că moartea respectivului a generat un moment de euforie în oraş! Desigur, a încurcat termenii, dar nu a fost departe de realitate… Pînă nu demult, prostul oraşului se fudulea pe la toate colţurile cu aventurile erotice ale nevestei sale într-un lift din nu ştiu care cartier. Pînă atunci, nu am ştiut că dumnealui e plînge fustă, ca să nu zic altfel. Pe lîngă faptul că-i fudul, prostul oraşului este şi mocangiu. Pentru el, o mai veche deviză comunistă este valabilă şi astăzi. Dacă nu curge, pică! Ehei, cînd trăia prietenul interlop, era, cum să zic, altă viaţă! Prostul oraşului arată în permanenţă ca un om răcit. Cum să zic, îi curg tot timpul mucii. Fie după o fustă, fie după o dudă, fie după o manglă mică. Cînd pe o nară, cînd pe alta. Din acest motiv, a fost la un pas de a fi recrutat de o şcoală de popi. Dacă vorbeşte aşa de bine pe nas, vă imaginaţi cum cîntă! Strună. Prostul oraşului e şi halangiu. În limbajul meu, vrea tot timpul halca cea mare. El, el, numai el! Papă tot. S-ar putea să fie şi extrem de sensibil, pentru că îi curg mucii din orice şi la oricine. Vă imaginaţi cum arată un prost fudul căruia îi curg mucii după pipiţe? Dar, din cîte înţeleg, mocangeala îl întărîtă cel mai tare! Prostul oraşului face tot timpul pe cocoşul. El e cel mai tare. În prostie? Da, nu are rival. El îi sparge pe toţi la nas. Nu contează poziţia socială, funcţia, partidul, strada pe care locuieşti! Nu conteazăăăă, şpaga să iasă! Cine nu iese la interval, are de-a face cu dumnealui! Vine vorba, pentru că, în realitate, îi curg doar mucii. Ador momentele în care prostul, care este şi fudul, îl imită pe cocoş la mers. Merge precum cocoşul, ţanţoş de dă în gropi, şi face precum curcanul. Crede, în prostia lui, că ne oftică pentru că nu avem mărgele ca ale lui! Să auzi şi să nu crezi! Aţi văzut cum face prostul în exerciţiul funcţiunii? Cum îşi umflă el boticul şi cum îşi scoate din orbite ochişorii lui ca de faianţă spartă? În astfel de momente, seamănă izbitor de mult cu Zdreanţă. Potaia care, deşi umbla cu raţa-n gură, se jura că nu fură! Spiritul mocangelii este cel care-l animă pe prostul oraşului. Dacă nu-i dai, face baltă de bale în jurul său. Dacă-l refuzi, face spume! Oare cum se manifestă cînd se oftică pe bune? Se zice că nu e bine să te pui cu prostul oraşului. Nu de alta, dar îţi pierzi vremea de pomană. De cîte ori scrie cineva de un prost sau de un mocangiu, dumnealui se repede la oglindă. Ca să se privească, evident. După care, apucat de pandaliile recunoaşterii, se lamentează: “Nu, nu sunt eu”. Prostul nu e fudul destul dacă nu e şi teribilist de doi lei…