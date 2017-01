Protecția Consumatorului spulberă misterul bancomatelor

Băncile vor fi obligate să afişeze pe ecranele bancomatelor toate comisioanele aferente operaţiunilor pe care un client doreşte să le efectueze cu un card de debit sau credit, exprimate în suma exactă, nu procentual, potrivit unui proiect întocmit de Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Bancomatele trebuie să afişeze pe ecrane toate informaţiile legate de costurile tranzacţiei, în ordinea operaţiunilor efectuate de către client, acesta având astfel posibilitatea de a renunţa la operaţiunea respectivă, fie că este vorba despre eliberare de numerar, transfer din cont, plăţi de facturi sau alte servicii solicitate. Informaţiile privind costurile trebuie să fie vizibile şi uşor de citit, precizând suma exactă pe care o persoană o are de plătit pentru fiecare operaţiune, nu procentul perceput. Totodată, dimensiunea literelor/cifrelor trebuie să fie egală cu restul caracterelor de pe ecranul ATM-ului. Totodată, dacă se blochează sau se reţine cardul în bancomat, instituţia de credit care deţine aparatul are obligaţia să informeze clienţii respectivi, pe ecranul terminalului, despre termenul maxim de recuperare a cardului şi numărul de telefon la care clientul poate apela în această situaţie, cu intervalul orar specificat. În prezent, băncile nu afişează la bancomate costurile privind tranzacţiile care se pot efectua la ATM-uri și doar câteva instituții de credit le oferă celor cărora li s-a blocat cardul un sprijin imediat (informații pe/lângă ATM, linie directă din bancă etc).