Protecţia copiilor în programele TV şi radio

Reprezentanţii CNA şi cei ai Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) au semnat, ieri, un protocol pentru asigurarea unei protecţii mai mari a copiilor în programele radio-TV, în contextul în care Consiliul a acordat numai în acest an 36 de amenzi şi 14 somaţii pentru nerespectarea legislaţii audiovizuale privind minorii. Parteneriatul a fost semnat la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), de Răsvan Popescu, preşedintele CNA, şi de Ileana Savu, secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC). Preşedintele CNA a spus că semnarea protocolului are loc în contextul în care Consiliul apără dreptul copilului la propria imagine, la demnitate şi la nediscriminare, în spaţiul public al audiovizualului, în timp ce ANPDC protejează, promovează şi urmăreşte respectarea drepturilor copilului în viaţa reală. Preşedintele CNA a precizat că numai în 2009, CNA a acordat 36 de amenzi, în cuantum de 277.500 de lei, şi 14 somaţii publice, pentru încălcarea de către radiodifuzori a legislaţiei audiovizuale privind protecţia minorilor. „Să nu puneţi niciodată ratingul înaintea interesului superior al copilului”, le-a transmis Răsvan Popescu posturilor de televiziune şi radio. „În caz contrar nu ne rămîne decît să aplicăm amenzile pe care le prevede legea (legea audiovizualului, n.r.). Plafonul maxim a urcat de la 50.000 de lei la 200.000 de lei. Nu ne puneţi în această situaţie. Cea mai mare parte a legislaţiei audiovizuale este axată pe protecţia copiilor”, a mai spus şeful CNA. Obiectivele protocolului sînt: asigurarea unei colaborări active în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, prin facilitarea schimbului de date şi informaţii şi soluţionarea cît mai eficientă a cazurilor de încălcare a legislaţiei în domeniu; îmbunătăţirea monitorizării modului în care se asigură în programele audiovizuale protecţia drepturilor copilului, în special protejarea imaginii publice a copilului şi a vieţii sale intime, precum şi a oricăror forme de abuz şi de exploatare; creşterea nivelului de protecţie a copilului împotriva violenţei din programele audiovizuale şi îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. ANPDC şi CNA vor desemna, în maxim cinci zile de la semnarea protocolului de colaborare, cîte o persoană responsabilă pentru asigurarea respectării obligaţiilor asumate prin acest document şi în cadrul termenelor prevăzute. Protocolul de colaborare a intrat în vigoare la data semnării lui şi va fi valabil pe o perioadă de un an. Durata acestuia poate fi prelungită automat.