Protecţia mediului, importantă pentru elevii constănţeni

De Ziua Internaţională a Mediului (ZIM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (INCDMGA) a organizat ieri, la sediul din b-dul Mamaia nr. 300, o întâlnire cu membrii Clubului Junior Rangers, adică 18 elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 2 din localitatea 2 Mai. Clubul Junior Rangers a fost înfiinţat încă din 2007, de către INCDMGA, în ideea de a promova acţiunile Rezervaţiei Marine 2 Mai - Vama Veche. Întâlnirea de ieri a fost un training pentru acţiunile pe care voluntarii le vor desfăşura pe plajă în cursul verii. Elevii din 2 Mai vor împărţi pliante cu informaţii despre Rezervaţie, vor face chestionare prin care să afle care este opinia turiştilor despre plajă şi vor completa fişe de observaţie despre starea mării şi a rezervaţiei. “Mă bucur că am găsit un loc unde să facem acţiuni de ocrotire a mediului, pentru că este important pentru sănătate să trăim într-un mediu curat şi asta încercăm să transmitem. Vrem să locuim într-un mediu curat!”, a spus Adina Baciu, elevă în clasa a VII-a. Elevii Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” din Medgidia au organizat o expoziţie cu obiecte din materiale naturale refolosibile: coroniţe şi curele din piele, bumbac şi scoici, origami şi quilling din hârtie, şi au construit corabia liceului din hârtie şi nisip.

Şi “Let’s do it, România!” a lansat ieri o acţiune de educare în şcoli. Ea constă în proiectarea documentarului “Dunărea - Amazonul Europei” în şcolile din judeţ, care completează difuzarea gratuită în fiecare joi, la cinema Citiplex din Tomis Mall Constanţa, destinată elevilor constănţeni. La difuzarea filmului de ieri au participat aproximativ 300 de elevi. Totodată, a demarat proiectul de cartare a malurilor Dunării, în cadrul acţiunii “Let’s do it, Danube!”, care constă în fotografierea şi monitorizarea celor mai murdare zone, care vor fi introduse în Harta Naţională a Deşeurilor. Echipele de voluntari vor participa la Ziua Naţională de Curăţenie (29 iunie), dedicată în acest an Dunării. “Cei care nu ajung la Dunăre se pot duce pe malul mării, pe malul lacului Tăbăcărie sau pe orice sursă de apă, pentru a promova importanţa păstrării în condiţii bune a surselor de apă”, a declarat coordonatorul regional “Let’s do it, Romania!” pentru Constanţa şi Marea Neagră, Victor Maxim.