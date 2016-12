Protecţia socială a disponibilizaţilor, dubla doi

După ce s-au mai calmat spiritele şi după câteva probabile execuţii în subteranele Casei Poporului, Ministerul Economiei (ME), scăpat de eticheta „fabrică de şomeri”, a publicat o nouă formă a ordonanţei buclucaşe privind protecţia socială a disponibilizaţilor din companiile de stat. Noul document nu mai include o listă a companiilor restructurate, ci stabileşte că societăţile „POT” efectua concedieri colective. Nu se precizează exact câţi angajaţi ar urma să fie daţi afară, ba mai mult, se stipulează că angajaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare nu pot fi disponibilizaţi. Altfel, proiectul este un „copy/paste” al celui redactat în urmă cu două săptămâni. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază românii disponibilizaţi prin concedieri colective, ca urmare a restructurării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. „Cei care pot face concedieri colective, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea ministerelor de resort”, se arată într-o notă a Ministerului Economiei. În prima propunere, publicată „din greşeală” pe site-ul oficial al ME, 16 companii de domeniul energetic apăreau drept bune de restructurat, iar calculele iniţiale arătau că cel puţin 7.000 de salariaţi ar trebui daţi afară. Premierul Victor Ponta, care nu văzuse proiectul, a cerut imediat retragerea sa, iar ministrul Economiei, Varujan Vosganian, la fel de surprins, a fost nevoit să explice, în nenumărate rânduri, ce înseamnă protecţie sociale şi cum n-a trecut an, din 1989 încoace, fără concedieri de la stat.