Protecţie şi frumuseţe

Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", spune că prima funcţie a cremei de faţă este să protejeze pielea împotriva agresiunilor externe şi să-i asigure un nivel de umiditate optim. Datorită glicerinei sau ceramidelor (cele două substanţe de bază), crema întăreşte suprafaţa protectoare a epidermei, oprind evaporarea apei. "La capitolul frumuseţe, crema ameliorează aspectul pielii, uniformizîndu-l, atenuînd ridurile şi cutele de expresie", explică specialistul M & C Hair Studio "Unisex". Compoziţia cremei variază în funcţie de tipul de ten şi în funcţie de anotimp, dar în toate cazurile, condiţia esenţială este ca ea să nu fie folosită din abundenţă. "Cremele prea grase trebuie evitate. Compoziţia ideală este aceea care nu lasă urme lucioase pe obraz. Ea trebuie să fie foarte uşoară - pentru tenul gras, mai consistentă - pentru tenul uscat şi sensibil. Dacă pielea luceşte, în ciuda unui dozaj normal, e preferabil să o schimbaţi", potrivit specialistului salonului M & C Hair Studio "Unisex".