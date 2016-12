Proteina minune

Cercetătorii Universităţii Queens din Belfast au descoperit proteine în pielea broaştelor ce pot fi utilizate la tratarea cancerului, diabetului, la prevenirea atacurilor vasculare cerebrale şi care îi pot ajuta şi pe pacienţii care au suferit un transplant, toate acestea, prin reglarea creşterii vaselor sanguine. În urma procesului de extracţie a acestor proteine, broaştele nu păţesc absolut nimic, susţin oamenii de ştiinţă, care au mai precizat că exemplarele sunt apoi eliberate. În urma studiului, condus de profesorul Chris Shaw din cadrul Universităţii Queens, au fost identificate două proteine sau peptide care pot fi folosite, într-un mod controlat, pentru reglarea angiogenezei, procesul prin care vasele de sânge cresc în organism. Descoperirea oferă posibilitatea dezvoltării unor noi tratamente pentru circa 70 de boli grave, care afectează peste un miliard de oameni din întreaga lume.

Proteinele se găsesc în secreţiile de pe pielea broaştei de copac, cunoscută sub denumirea ştiinţifică Phyllomedusa sauvagii şi a Izvoraşului cu burta roşie sau Bombina maxima boulenger. Oamenii de ştiinţă prind aceste broaşte, extrag cu grijă secreţiile şi le eliberează înapoi în sălbăticie. Proteinele proaspăt descoperite au abilitatea de a inhiba sau de a stimula creşterea vaselor de sânge. Prin oprirea angiogenezei şi inhibarea creşterii vaselor de sânge, proteina de la broasca de copac are potenţialul de a ucide tumorile canceroase. Majoritatea tumorilor canceroase pot creşte doar până la un anumit punct, înainte de a avea nevoie ca vasele de sânge să fie mai mari pentru a alimenta tumora cu oxigen şi nutrienţi vitali. Oprirea creşterii vaselor de sânge stopează dezvoltarea tumorilor şi, în cele din urmă, aceasta dispare. Acest lucru are potenţialul de a transforma un cancer terminal într-unul cronic.