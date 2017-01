Protejarea mediului, prioritate a comunei Poarta Albă

Derularea unor proiecte referitoare la protejarea mediului înconjurător este o prioritate pentru majoritatea primăriilor din judeţ. Una dintre acestea este şi Primăria comunei Poarta Albă. De asemenea, toate primăriile din judeţ trebuie să îşi pună la punct o strategie de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, iar primarul Sânt Ion Nicolae a spus că, din acest punct de vedere, comuna Poarta Albă stă foarte bine. “Noi, prin Consiliul Local (CL), ne-am orientat şi am făcut un plan de dezvoltare economico-socială pentru comună, pe baza căruia mergem în continuare, datorită faptului că ne apropiem cu paşi repezi de integrarea în UE. În condiţiile astea, este prioritar pentru noi un canal colector de aproape patru km, care să preia toate apele pluviale, care vin de pe un fir de vale şi se deversează în Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari. Prin CL am aprobat suma de şapte sute de milioane de lei şi am făcut un studiu de fezabilitate. Din acest studiu a rezultat o valoare de 65 de miliarde de lei. Mai avem nevoie de cîteva avize şi am încheiat această fază, după care vom fi pregătiţi să accesăm un program pentru realizarea proiectului“, a declarat Sânt Ion Nicolae. “În ceea ce priveşte mediul, încercăm să accesăm fonduri printr-un program. Comuna Poarta Albă este în aşa fel aşezată încît din cele patru laturi, două sînt reprezentate de ape - unul este Canalul Dunăre - Marea Neagră şi celălalt este Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari. Comuna este aşezată în pantă şi, atunci cînd plouă, resturile menajere tind să ajungă în canal, care este şi sursă de apă pentru populaţia judeţului. În aceste condiţii, trebuie să procedăm în aşa fel încît să putem realiza o platformă, pentru ca acest fenomen să nu se întîmple“, a mai spus Nicolae.