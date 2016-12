Protest al locuitorilor din Dăbuleni faţă de declaraţiile şefului statului

Indignat de ultimele afirmaţiile ale şefului statului, primarul oraşului Dăbuleni, social-democratul Nicolae Drăgoi, a depus, vineri, la Palatul Cotroceni, o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Băsescu, în care prezintă dezamăgirea locuitorilor din Dăbuleni faţă de cuvintele “jignitoare” ale şefului statului, prin care au fost numiţi “bostănari”: “Dumneavoastră nu aveţi niciun drept să ne jigniţi. Noi nu v-am jignit niciodată. Ce găsiţi rău în faptul că avem o ocupaţie din care ne ducem existenţa? Este rău faptul că noi cultivăm pepeni şi astfel ne asigurăm traiul? De cînd vă permiteţi dumneavoastră să etichetaţi cetăţenii acestei ţări? Nu ne este ruşine de faptul că noi cultivăm pepeni şi din asta ne cîştigăm în mod cinstit existenţa”. După ce a depus scrisoarea la Cotroceni, primarul Drăgoi le-a declarat jurnaliştilor că locuitorii din Dăbuleni “nu sînt bostănari, sînt oameni muncitori, care l-au respectat tot timpul pe domnul preşedinte. Nu e posibil ca un preşedinte de ţară să jignească oamenii din Dăbuleni şi să-i facă bostănari”. El a arătat că locuitorii din Dăbuleni aşteaptă ca şeful statului să prezinte scuzele sale în mod public pentru jignirile aduse. “Traian Băsescu a fost la tuns de oi în Moldova şi noi, dăbulenii, nu l-am făcut cioban, cum ne-a făcut el pe noi bostănari”, le-a spus primarul jurnaliştilor. Primarul Drăgoi a mai susţinut că preşedintele Băsescu ar trebui să se îngrijească “de bunul mers al ţării”: “Ar trebui să vă îngrijiţi de faptul că trăim din ce în ce mai greu, că nu ne ajung banii să ne trimitem copiii la şcoală, că părinţii noştri au pensii cu care nu pot să îşi asigure hrana şi medicamentele. Acestea sînt preocupări demne de un preşedinte al României şi nu faptul că există “bostănari” în oraşul Dăbuleni. Ca şi dumneavoastră, am fost ales şi nu mi se pare mai puţin onorabil că am fost votat de locuitorii oraşului Dăbuleni, pe care dumneavoastră păreţi că-i dispreţuiţi”. Scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Băsescu are antetul Consiliului Local Dăbuleni şi este semnată de primarul Nicolae Drăgoi în numele celor 13.802 locuitori ai oraşului Dăbuleni. De altfel, primarul precizează în document că scrie “în numele celor 13.802 locuitori ai oraşului Dăbuleni”. Reacţia primarului din Dăbuleni vine în urma declaraţiilor făcute, joi, de preşedintele Băsescu, cînd a afirmat despre liderul PSD Mircea Geoană că lucrează la Dăbuleni, ”şef peste bostănărie, nu peste Senatul României”. În replică, liderul social-democrat a spus că afirmaţiile lui Băsescu sînt sub demnitatea funcţiei pe care o ocupă.