Protest al unei case de amanet în faţa Parchetului! Acuzaţii la adresa Poliţiei!

40 de angajați ai casei de amanet "Garant", din municipiul Constanța, au protestat joi dimineață în fața sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, de pe strada Mircea cel Bătrân. Aceștia au vrut să-și arate nemulțumirea față de modul în care decurge ancheta autorităților în legătură cu o reclamație depusă în anul 2011 de reprezentanții societății comerciale, care acuză mai mulți polițiști că ar fi înlocuit 15 kilograme de aur, ridicate de la sediul firmei în urma unei percheziții, cu bijuterii confecționate din metale neprețioase.

"Am venit aici săptămânal și am întrebat despre dosar, fără niciun rezultat. Am încercat să intrăm în audiență, fără succes. La un moment dat am reușit să discutăm cu procurorul de caz, care ne-a lăsat impresia că nu cunoaște această speță. Am făcut mai multe adrese și ni s-a răspuns că dosarul e în curs de soluționare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Azi (n.r. - joi) am aflat că pe 1 martie 2016 cauza a fost declinată pentru soluționare Parchetului Curții de Apel Constanța. Noi cerem să se facă dreptate și să fie găsite persoanele care au furat cele 15 kilograme de aur și le-au înlocuit cu gablonzuri", a declarat Diana Dula, consilierul juridic al firmei „Garant“.

TRASEUL DOSARULUI Prima plângere a administratorilor "Garant" în legătură cu presupusa dispariție a aurului a fost depusă în 2011, la Parchetul Curții de Apel Constanța, care a dat o soluție de neîncepere a urmăririi penale. Ca urmare, reprezentanții firmei s-au adresat Direcției Naționale Anticorupție - Structura Centrală. Nici DNA nu a considerat, însă, că polițiștii trebuie cercetați. Soluția DNA a fost atacată în instanță de administratorii "Garant", iar judecătorii au hotărât refacerea cercetărilor. Speța a ajuns astfel la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, în luna septembrie a anului trecut, iar pe data de 1 martie 2016 a fost declinată Parchetului Curții de Apel Constanța.

ACUZAȚII GRAVE Reprezentanții firmei "Garant" sunt convinși că 15 kilograme de aur din cele 137 ridicate în 2007 de la sediul firmei, într-un dosar ce viza comiterea unor infracțiuni economice, au fost înlocuite. "Până în anul 2011 noi am crezut că aurul se află în tezaurul băncii la care a fost dus după percheziția din 2007. În 2011 am aflat, însă, că aurul a fost ridicat de la banca respectivă de către polițiștii de la SIF (n.r. - Serviciul de Investigare a Fraudelor) care s-au ocupat de investigația de atunci. Sacii în care se afla aurul au fost desigilați de polițiști fără ca vreun reprezentant al firmei noastre să fie prezent, așa cum prevedea Codul de Procedură Penală. Aurul a fost dus pentru expertizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care a constatat că 15 kilograme de bijuterii sunt, de fapt, tinichele. Ceea ce este imposibil. Firma noastră comercializează doar aur, care este verificat de trei departamente. Noi presupunem că cele 15 kilograme de aur au fost înlocuite de polițiști cu acele tinichele, deoarece în inventarul trimis ANPC nu se regăsesc mai multe monede de aur ridicate de la noi în timpul percheziției. Avem probe în acest sens", a mai declarat Diana Dula.

Reprezentanții Parchetului au discutat cu angajații firmei despre stadiul dosarului, informându-i că acesta a fost declinat pe data de 1 martie Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.