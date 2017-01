Protest al unui eurodeputat italian pentru că nu a putut vorbi cu românii arestaţi pentru viol

Eurodeputatul italian Giulietto Chiesa (PSE) şi reprezentanţii organizaţiei EveryOne au protestat, vineri, în faţa închisorii Regina Coeli (Roma), pentru că nu au primit permisiunea de intrare în penitenciar pentru vizitarea celor doi români arestaţi în cazul violării unei adolescente. ”Acesta nu este un stat democratic. Am fost împiedicat să intru în închisoare. Aşteptăm de o oră şi jumătate permisiunea de intrare şi auzim doar pretexte pentru a evita controlul nostru”, a declarat eurodeputatul. Giulietto Chiesa şi reprezentanţii EveryOne, însoţiţi de translatori, intenţionau să poarte discuţii cu românii Alexandru Loyos Isztoika şi Karol Racz, arestaţi după ce o adolescentă a fost violată la 14 februarie, în Parcul Caffarella din Roma, precum şi cu Nicolae Romulus Mailat, condamnat la 29 de ani de închisoare, pentru uciderea Giovannei Reggiani în 2007. În paralel, în închisoare a avut loc interogarea lui Alexandru Loyos Isztoika (19 ani) de către judecătorul Filippo Steidl. ”Au fost arestate două persoane nevinovate. Astăzi a fost ucis sistemul de drept; se doreşte eliminarea etnicilor romi din Italia. Isztoika şi Racz în mod sigur au fost torturaţi”, au declarat reprezentanţii organizaţiei EveryOne. ”Nici măcar în cazul lui Romulus Mailat nu au fost găsite probe ADN care să îl incrimineze”, subliniază reprezentanţii organizaţiei. ”Am dreptul, în calitatea de parlamentar, să merg în închisoare fără niciun avertisment; nu m-au lăsat să discut cu deţinuţii”, a spus Chiesa.

Zeci de romi români s-au căsătorit de formă în Italia cu extracomunitari, în schimbul a mii de euro

Zeci de români de etnie romă au încheiat căsătorii de formă la Milano, în schimbul unor sume ce ajung la 10.000 de euro, cu imigranţi extracomunitari care au nevoie de permise de rezidenţă în Italia. Potrivit viceprimarului oraşului Milano, Riccardo De Corato, poliţia a descoperit, în 2008, 94 de căsătorii de formă. Două-treimi dintre acestea sînt încheiate între români de etnie romă şi extracomunitari nord-africani care au nevoie de permise de rezidenţă în Italia. Şi italienii practică această metodă pentru a-i ajuta pe extracomunitari să obţină cetăţenia italiană. Sumele obţinute pentru aceste servicii sînt cuprinse între 7.000 şi 10.000 de euro. Fenomenul este în creştere la Milano, unde o treime dintre căsătoriile care implică imigranţi au devenit suspecte. Procedurile sînt foarte simple. Cei doi aspiranţi se întîlnesc rapid într-un bar, stabilesc suma de bani şi pregătesc documentele necesare căsătoriei. În cele mai multe cazuri, ziua căsătoriei de probă nu se încheie nici măcar cu un sărut, iar membrii cuplului au vieţi total separate. Uneori s-au înregistrat chiar şi situaţii de-a dreptul absurde; spre exemplu, o pensionară italiancă de 70 de ani s-a trezit căsătorită cu un transsexual extracomunitar în vîrstă de 30 de ani!

Mişcarea radicală italiană Forza Nuova cere confiscarea bunurilor romilor

Organizaţia de extremă-dreapta Forza Nuova a distribuit 200 de manifeste în orăşelul italian Montesilvano, în care îndeamnă autorităţile să confişte toate bunurile etnicilor romi, în maxim zece zile, relatează site-ul PrimaDaNoi.it. ”Luaţi-le totul romilor, pentru că nu avem azile de bătrîni, centre sociale, locuinţe!”, se poate citi pe manifestul distribuit în cursul nopţii de joi spre vineri. ”Bunurile romilor sînt dobîndite pe căi ilicite şi trebuie donate Primăriei”, continuă organizaţia de extremă-dreapta, acordînd autorităţilor un termen de zece zile pentru a îndeplini solicitarea. La jumătatea lunii februarie, Forza Nuova cerea, într-un alt manifest, suspendarea dreptului românilor la libera circulaţie în spaţiul UE, pedepsirea dură a violatorilor şi expulzarea tuturor imigranţilor care au antecedente penale. În plus, în cadrul unui miting organizat la Roma tot în februarie, membrii Forza Nuova au afişat o pancartă pe care scria ”Poporul italian nu doreşte romii. Expulzarea - singura soluţie”.