Protest artistic împotriva „manelistului” Băsescu

Grupul de Rezistenţă, o formulă muzicală care reuneşte stiluri diverse precum hardcore sau hip-hop, compusă din Nai’gh’ba, Stoe Toxxic, Brugner, K-Gula, DJ Dox şi DJ Undoo, a lansat recent piesa „1 la sută (1%)”. Melodia este un protest împotriva modului în care o parte iresponsabilă a clasei politice, în frunte cu Traian Băsescu, manelizează poporul român. Indignarea artiştilor a pornit de la o declaraţie a preşedintelui României, făcută în luna februarie, la o dezbatere despre situaţia ţiganilor, când a afirmat că la 99% dintre români le plac… manelele. Single-ul amintit poate fi descărcat gratuit online, de la adresa grupulderezistenta.bandcamp.com.

„Iată că ce anunţam acum mai bine de trei luni devine realitate. Sătui de sistemul politic din ţara noastră, ne-am hotărât să facem o piesă în care să punem şi noi punctul pe ‘i’ în stilul care ne-a consacrat. Totul a pornit de la afirmaţia ‘piratului suprem’: ‘la 99% dintre români le plac manelele’. Această propoziţie a umplut paharul! Pe lângă valul de reduceri de personal, creşteri de preţuri şi mişcări de stradă care sperăm că vor urma, un lucru este clar: un asemenea guvern de căcat nu am mai avut niciodată. Precizăm că nu facem politică, însă orice concetăţean cu un dram de educaţie poate realiza către ce clică de parveniţi am direcţionat frâiele ţării noastre. Ne-am decis, aşadar, să realizăm acest maxi-single, intitulat ‘1 la sută’, întrucât trebuie să le arătăm şi celorlalţi români că de multe ori, acest procent de 1% este periculos şi poate decide prin atitudine şi pentru marele ‘99%’”, menţionează artiştii reuniţi sub titulatura Grupul de Rezistenţă, pe blogurile lor.

Textul piesei este semnat K-Gula, Brugner, Nai’gh’ba, Stoe Toxxic a.k.a. Oha Mij, mix-urile de DJ Undoo şi DJ Dox, iar produsul final de Double L.