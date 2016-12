Protest cu bere la Oil terminal

Situaţia din cadrul companiei constănţene Oil Terminal continuă să fie tensionată. Peste 50 de sindicalişti au protestat, ieri, în faţa sediului companiei, cerând demisia directorului general, Silviu Wagner, pe care îl acuză de management defectuos. „Cerem să fie demis directorul general, care este un om compromis. Ca manager a dus societatea la un minim istoric al rulajului produselor petroliere, sub 400.000 de tone. În plus, DNA cercetează persoane din conducerea Oil Terminal. Chiar dacă directorul este sau nu găsit vinovat în aceste anchete, faptele au avut loc în perioada în care la conducerea companiei se afla el. Nu se poate ca în timpul mandatului tău să se întâmple aşa ceva”, a declarat preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. El a precizat că sindicaliştii au renunţat la pichetul din faţa sediului companiei, programat pentru astăzi, dar că, în cazul în care nu se ţine cont de cererile lor, vor relua acţiunile. „Vom relua protestele. Ducem la sfârşit ce am început, mai ales că avem şi sprijinul confederaţiilor sindicale la care suntem afiliaţi. Trebuie să ne apărăm locurile de muncă”, a spus Gheorghe.

PROTESTE ÎNTRERUPTE Amintim că, în perioada 2 - 4 noiembrie, peste 30 de sindicalişti din cadrul societăţii constănţene au protestat în faţa Ministerului Economiei, cerând demisia managerului general al Oil Terminal, Silviu Wagner. În urma promisiunii ministrului de resort, Ion Ariton, de a veni la Constanţa şi a verifica acuzaţiile aduse de sindicalişti la adresa directorului societăţii, pichetele au fost oprite. Dar, cum în urma vizitei la Constanţa a ministrului nu a fost luată nicio măsură, la începutul acestei săptămâni, sindicaliştii au decis reluarea protestelor. Astfel, luni, marţi şi miercuri a fost pichetat sediul Ministerului Economiei, iar ieri, sindicaliştii au protestat în faţa sediului companiei, de pe strada Caraiman, din municipiul Constanţa. Membrii celuilalt sindicat din cadrul companiei sunt, însă, de altă părere. „Ne fac de ruşine. Protestul lor nu are nicio revendicare sindicală: salariile le luăm la timp, primele ni se dau toate, nu este dat nimeni afară, nu se scurtează săptămâna de lucru. Practic, aici este vorba de interesele personale ale unor anumite persoane. Iar faptul că, din peste 1.000 de persoane, doar câteva protestează demonstrează clar că acţiunea de astăzi (ieri – n.r.) nu are nicio legătură cu ce vor angajaţii”, a declarat liderul celui de-al doilea sindicat din cadrul Oil Terminal, Florin Enache.

ALTE OPINII Cel de-al doilea sindicat, „Petrolistul”, a fost înfiinţat în această vară şi numără, în prezent, peste 400 de membri. Potrivit declaraţiilor preşedintelui Enache, cea de-a doua mişcare sindicală a luat fiinţă după ce o parte din salariaţii Oil Terminal au ajuns la concluzia că vechiul sindicat nu le reprezenta interesele. „Sindicatul „Petrolistul” a fost înfiinţat pentru că liderii vechiului sindicat nu ne reprezintă pe noi, pe angajaţi. Să nu uităm că, în acest an, liderii Sindicatului Oil Terminal au refuzat reducerea săptămânii de lucru de la cinci la patru zile pe o perioadă de două luni, cerând, în schimb, să fie daţi afară oameni”, a spus Florin Enache. După plecarea protestatarilor, personalul care se ocupă cu întreţinerea şi curăţenia incintei a găsit, pe spaţiul verde de lângă locul unde au stat sindicaliştii, mai multe cutii de bere, goale. În prezent, în contractul colectiv de muncă de la nivelul companiei este stipulat că angajatul poate să se prezinte la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcolice atât timp cât alcoolemia nu depăşeşte 0,5 la mie. Doar dacă sare de acest nivel conducerea poate să-l sancţioneze.

NOU PREŞEDINTE AL CA Tot ieri, la Oil Terminal a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul căreia a fost validat pe funcţie noul preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA), Andrei Todea, fost prefect al judeţului Sălaj, actual secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi director general al Corpului de Control din cadrul Ministerului Economiei. Funcţia de preşedinte al CA era deţinută tot de managerul general, Silviu Wagner. „Una dintre cerinţele Fondului Monetar Internaţional a fost introducerea managementului privat în companiile de stat cu probleme. Primul pas în acest sens îl reprezintă disjungerea funcţiilor de preşedinte al CA şi manager general. Din acest motiv, eu am rămas numai cu funcţia de manager general, fiind ales un nou preşedinte al CA”, a spus Silviu Wagner. El a adăugat că Oil Terminal nu se afla pe lista societăţilor pentru care se impunea măsura privatizării, dar măsura a fost luată ca urmare a protestelor sindicaliştilor. „Timp de 20 de ani, sindicaliştii din societate s-au luptat ca Oil Terminal să nu fie privatizat. Din cauza protestelor sindicaliştilor, Ministerul Economiei a decis să recurgă la această măsură. Compania nu se afla nici pe lista propusă de Guvern, nici pe cea a Fondului, fiind una dintre puţinele companii de stat care mergea bine şi înregistra profit, în ciuda condiţiilor economice dificile, care ne-au obligat să ne restrângem activitatea”, a precizat Wagner, adăugând că, în aproape patru luni, compania va fi privatizată. Managerul general al Oil Terminal s-a aflat, ieri, la Bucureşti, unde a fost convocat de preşedintele CA, pentru a lua parte la întâlnirea cu reprezentanţii celui mai important fond de investiţii din Marea Britanie, CE (Central Europe) Kapital, care s-a arătat interesat să investească în companie.