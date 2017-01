Protest cu happy-end la Cernavodă!

Un părinte a sunat, ieri, la sediul redacţiei noastre pentru a semnala că o clasă întreagă de la Şcoala Generală nr. 3, structură care este afiliată Liceului Teoretic „Anghel Saligny” din Cernavodă, nu a intrat la ore, în prima zi de şcoală, în semn de protest pentru că învăţătoarea care a predat anul trecut nu are şi acum aceeaşi catedră, ea fiind titulară la altă unitate şcolară din oraş. Bărbatul, care a dorit să rămână anonim, are o fetiţă care a trecut clasa întâi şi spune că la mijloc ar fi un conflict între învăţătoarea Marinela Ion şi directoarea unităţii de învăţământ, Liliana Manole, al cărei băiat învaţă în clasa păstorită de dascăl. „Copilul directoarei mai făcea năzdrăvănii şi învăţătoarea i le spunea directoarei. Din cauza asta, „doamna” a fost mutată la altă şcoală. Noi ne dorim ca activitatea ei să aibă continuitate pentru elevii au avut-o şi anul trecut”, a declarat părintele. La rândul său, directorul instituţiei de învăţământ a declarat că situaţia este „o manipulare din partea părinţilor”. Ea a precizat că învăţătoarea Marinela Ion venise pe post, anul trecut, prin detaşare, iar anul acesta, postul de la Şcoala nr. 3 a fost scos la concurs. „Până vineri nu puteam face nimic. E adevărat că şi eu îmi doresc continuitate pentru copilul meu, să aibă parte de aceiaşi profesori, însă e vorba de mişcarea cadrelor didactice. Postul a fost ocupat prin concurs, în şedinţă publică. Am încercat să explic părinţilor, dar nu m-au înţeles”, a declarat Liliana Manole. Şi Marinela Ion a confirmat că se afla pe post prin detaşare, dar îşi doreşte să revină alături de prichindeii de clasa întâi. Ca prin minune, după ce părinţii au semnalat problema presei, învăţătoarea a revenit pe postul ocupat anul trecut, prin „bunăvoinţa” colegei învăţătoare care ocupase postul în şedinţă publică. Practic, noul învăţător a cedat catedra în favoarea Marinelei Ion.