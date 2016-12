Protest împotriva muftiului

Aproape 20 de musulmani au protestat, ieri, în faţa Muftiatului, împotriva muftiului Iusuf Muurat, despre care spun că nu slujeşte interesul credincioşilor, ci doar pe al său. Lui Muurat i se reproşează faptul că 27 de persoane care au plecat în ultimul pelerinaj spre Mecca au avut parte de condiţii groaznice, cu toate că au plătit câte 1.500 de euro pentru această deplasare organizată de Muftiat. „Foarte mulţi dintre pelerini au ajuns să fie internaţi în spital la întoarcere, din cauza frigului pe care l-au îndurat. În locul unor condiţii optime, pelerinii au dormit în corturi deschise. Nici mâncare nu au avut. Au fost nevoiţi să cerşească, să stea la mila pelerinilor din alte ţări. Au mâncat resturi şi au venit bolnavi şi înverşunaţi, deşi au plecat pentru purificarea spirituală“, a declarat Sinan Curtseit, fiul unui cuplu de pelerini. El a mai spus că pentru cei 1.500 de euro plătiţi de părinţii săi nu s-a tăiat chitanţă, cu care s-ar putea dovedi plata. Protestatarii l-au mai acuzat pe muftiu că îşi arogă fapte pe care nu le-a făcut, cu toate că a fost rugat să îşi sprijine conaţionalii. Oamenii au spus că au hotărât să protesteze pentru că au auzit că se va întruni Comisia de disciplină, care urma să ancheteze un imam din localitatea Valea Dacilor, însă comisia nu s-a mai întrunit pentru că muftiul nu a reuşit să ajungă la Constanţa din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. „Am fost chemat în faţa Comisiei de disciplină pentru că am dansat la o nuntă la care am fost naş“, a declarat Geafar Tuncel, imam al geamiei din Valea Dacilor, care intenţionează să candideze la următoarele alegeri de la Muftiat. În replică, Muurat a declarat că se încearcă degradarea imaginii sale şi că l-a chemat pe imam în faţa comisiei pentru că a organizat petrecerea în curtea geamiei, nu pentru că a fost naş. „Nu este normal să organizezi petreceri în curtea parohială. Mă bucur că îl voi avea ca şi contracandidat pe acest imam“, a declarat muftiul. Referitor la condiţiile pe care ar fi trebuit să le suporte pelerinii, muftiul a declarat că este normal ca în pelerinaj să se doarmă în corturi. „Este o afirmaţie falsă că nu ar fi avut ce mânca şi că ar fi cerşit. Este o minciună sfruntată. Pelerinii au avut asigurată o masă pe zi, aşa cum am discutat de la început. Sub nicio formă nu au fost puşi în situaţia de a cerşi“, a declarat Muurat. Protestatarii au spus că astfel de acţiuni vor mai avea loc şi că vor depune o plângere la Parchet împotriva muftiului.