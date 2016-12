Protest împotriva programului NSA de supraveghere în masă

Peste 5.300 de companii şi organizaţii online din întreaga lume, printre care Reddit, Mozilla, Imgur sau Sindicatul American pentru Libertăţi Civile, au protestat marţi faţă de programul de supraveghere în masă al Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA. Site-ul protestului The Day We Fight Back cere proprietarilor de site-uri web să adauge bannere cu linkuri către numerele de telefon şi adresele de e-mail ale legislatorilor.

Un astfel de protest online are un singur precedent major în SUA, la 18 ianuarie 2012, când peste 8.000 de site-uri au afişat un ecran negru, timp de 12 ore, pentru a protesta faţă de două legi dezbătute în Congres, cunoscute sub denumirea de SOPA şi PIPA (Stop Online Piracy Act şi PROTECT IP Act). Aceste proiecte de lege permiteau ca, fără a dispune de o sentinţă a unei instanţe de judecată, deţinătorii de drepturi de autor să poată închide site-uri web care foloseau informaţii fără respectarea legilor dreptului de autor. Protestul organizat şi-a atins scopul, cele două texte nemaifiind supuse votului. Organizatorii au ales pentru protest data de 11 februarie şi pentru a-l comemora pe activistul pentru libertatea de exprimare pe internet Aaron Swartz, care s-a sinucis în 2013, la doi ani după ce a fost pus sub acuzare pentru că a oferit persoanelor neabonate acces gratuit la articole academice pe pagina JSTOR. El a avut, de asemenea, un rol exponenţial în cadrul primei mişcări de protest online din SUA, din 2012.

”Guvernele lumii trebuie să înţeleagă că programul de supraveghere extinsă, precum cel desfăşurat de NSA, reprezintă o încălcare a drepturilor noastre fundamentale”, se precizează pe website-ul thedaywefightback.org şi pe reţelele de socializare.

ACORDURI CU SUA, SUSPENDATE Comisia pentru Drepturi Civile a PE a adoptat ieri, cu o largă majoritate, un raport referitor la activităţile în Europa ale Agenţiei americane pentru Securitatea Naţională, documentul preconizând suspendarea unor acorduri fundamentale cu SUA. Raportul, prezentat de eurodeputatul laburist britanic Claude Moares, propune suspendarea acordului Safe Harbour, care permite companiilor americane să transfere în SUA date personale ale cetăţenilor europeni. De asemenea, raportul prevede şi suspendarea acordului Swift, care oferă autorităţilor americane acces la date bancare europene, în scopul combaterii terorismului. ”Acţiunile de combatere a terorismului nu pot justifica, în niciun caz, un program de supraveghere masivă, cu caracter secret şi chiar ilegal”, subliniază raportul, recomandând interzicerea utilizării în masă a datelor cu caracter personal. Textul riscă să fie blocat în plen. Eurodeputaţi eurosceptici britanici au anunţat că se opun suspendării acordurilor cu SUA.