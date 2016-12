Protest în Capitală, cu participanți și din Constanța, pentru familia Bodnariu

Peste 1.000 de persoane protestează, sâmbătă, în Piaţa Victoriei din Capitală, după ce serviciile sociale norvegiene ar fi luat abuziv cei cinci copii ai familiei Bodnariu și ar fi deschis procedura adopției internaționale pentru ei.

Protestul a fost organizat în sprijinul familiei formate din românul Marius Bodnariu, inginer IT, soția sa norvegiancă Ruth, asistentă medicală, și cei cinci copii ai lor, stabiliți cu toții în Norvegia. Copiii, dintre care cel mai mic are doar câteva luni, au fost luați de la părinți de Serviciul de protecție a copilului din Norvegia, Barnevernet, în noiembrie, după ce cele două fete, cele mai mari din familie, ar fi spus că primesc corecții fizice de la părinți. De asemenea, părinții ar fi suspectați de îndoctrinarea religioasă a copiilor.

Copiii au fost plasați în trei familii-surogat şi a fost deschisă procedura adopției internaționale pentru ei, potrivit reprezentanților familiei. Peste 1.000 de persoane erau prezente, sâmbătă la amiază, la protestul din Piaţa Victoriei, printre acestea numărându-se şi fratele lui Marius Bodnariu, Daniel, care este şi unul dintre organizatorii manifestaţiei, apropiaţi ai familiei, părinţi cu copii, tineri. De asemenea, la manifestaţie participau oameni din alte oraşe ale ţării - Suceava, Constanţa, Sibiu, Piatra Neamţ.

Printre persoanele prezente la protest se număra şi fostul ministru de Externe Titus Corlăţean.

UPDATE:

Peste 200 de persoane au participat, sâmbătă, la Constanţa, la o manifestare de susținere a familiei Bodnariu, căreia serviciile sociale norvegiene i-ar fi luat abuziv cei cinci copii și ar fi deschis procedura adopției internaționale pentru ei.

Oamenii s-au strâns începând de la ora 13.00, în fața Prefecturii Constanța, și au avut mai multe pancarte pe care scria: "Stop the Barnevernet" ("Opriţi Barnevernet"), "Norway do not separate Bodnariu family" ("Norvegia, nu separa familia Bodnariu"), "Norway stop child kidnapping" ("Norvegia, opreşte răpirea copiilor"), "Dreptate pentru familia Bodnariu", "Nimic fără Dumnezeu", "Norway Give children back to their family" ("Norvegia, dă copiii înapoi familiei").

Aproximativ 500 de persoane au participat, sâmbătă, și în orașul Cluj-Napoca, la un miting de susţinere a familiei Bodnariu, cerând grăbirea anchetei sociale care are loc în Norvegia şi implicarea mai activă a autorităţilor române în soluţionarea acestui caz, astfel ca familia respectivă să fie reîntregită.

Participanţii la manifestare, printre care şi mulţi copii, din Cluj-Napoca, Turda, Bistriţa, Oradea, s-au adunat, sâmbătă, în jurul orei 13.00, pe Bulevardul Eroilor din municipiu, având bannere cu mesaje în limbile română şi engleză

La Timişoara, circa 500 de persoane au participat la mitingul de susţinere a familiei Bodnariu. Participanții s-au adunat, în jurul orei 11.00, în fața Prefecturii Timiș, purtând pancarte cu mesaje precum "SOS! Vrem copiii înapoi" şi "România, trezește-te! Barnevernet (Protecţia Copilului din Norvegia - n.r.) ne-au furat copiii".

Manifestarea a fost organizată "împotriva abuzurilor Barnevernet și în semn de solidaritate cu familia Marius și Ruth Bodnariu, familie ai cărei cinci copii au fost luați abuziv de către statul norvegian", au anunțat iniţiatorii.

Prefectul județului Timiș, Mircea Băcală, a coborât și el în mijlocul manifestanților și le-a vorbit acestora, spunând că este solidar cu demersul lor.