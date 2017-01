Cînd spui \"LaDorna\", te gîndeşti la unul dintre cei mai mari producători din industria românească a lactatelor, la calitate elveţiană, la omul de afaceri Jean Valvis, însă sub numele acestui cunoscut brand pe piaţa laptelui, sînt comercianţi care încearcă să facă afaceri prospere pe spinarea fermierilor. Pentru crescătorii de oi din localitatea Mihail Kogălniceanu, banii obţinuţi prin livrarea laptelui la fabrică aparţinînd SC \"Lactate Dobrogea\" SA, o sucursală a grupului de firme \"LaDorna\", şi singura din ţară construită special pentru ovine, au fost un fel de mană cerească pînă în primăvara acestui an, cînd cei 100 de crescători din localitate au fost informaţi de directorul de colectare al societăţii, Sergiu Cristea, că trebuie să mai aştepte pînă cînd vor îşi vor primi banii cuveniţi. După trei luni în care au fost plimbaţi pe drumuri cu promisiuni, o delegaţie a crescătorilor din Mihail Kogălniceanu a blocat, ieri, poarta societăţii, în speranţa că vor găsi mai multă înţelegere. Refuzaţi de conducerea societăţii care nu le-a permis accesul în unitate, dar supravegheaţi de poliţiştii din localitate, oamenii au ameninţat că vor rămîne pentru a protesta pînă cînd vor intra în posesia sumelor restante. \"În contractul de livrare se precizează faptul că banii trebuie să ajungă la noi de două ori pe lună. Am fost înţelegători şi am acceptat să primim banii mai tîrziu, însă conducerea societăţii ne-a amînat o vară din motive care nu ţin de noi. Cu toate că înainte vorbeam zilnic la telefon cu Sergiu Cristea, acesta a fost de negăsit în ultimele trei săptămîni\", a spus Nicolae Bodea, unul dintre crescătorii din Kogălniceanu. Acesta susţine că plăţile restante către crescători se ridică la cîteva sute de mii de lei, iar fără aceşti bani abia îşi mai permit să continue activitatea şi să nu intre în faliment. \"Laptele de oi este din ce în ce mai puţin, dar nimeni nu se gîndeşte la acest lucru. Această fabrică a fost construită pentru colectarea laptelui de oaie şi, în ultimul timp, achiziţionează şi de la crescătorii de vaci. Am înţeles că în privinţa crescătorilor de vaci nu există probleme, la noi da. Vom protesta pînă cînd vom primi garanţia că banii vor ajunge în posesia noastră, mai ales că este vorba chiar de datorii de cîte 60 - 70.000 de lei de crescător\", a mai precizat Bodea.

În replică la acuzaţiile fermierilor din Mihail Kogălniceanu, Sergiu Cristea a precizat că se fac eforturi astfel încît datoriile către oameni să fie stinse. „A fost o problemă cu un gol de finanţare în bancă, dar sperăm că în perioada următoare, să primim banii pentru a-i plăti pe crescători. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că sîntem dependenţi de modul în care se desfăşoară tranzacţiile pe piaţă, iar plăţile se fac cu mari întîrzieri\", a declarat Cristea.