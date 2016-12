Protest în gala de decernare a premiilor Grammy

Numeroşi artişti vor protesta, duminică, în faţa Staples Center din Los Angeles, în timpul galei de decernare a premiilor Grammy, faţă de decizia luată de The Recording Academy de a suprima 31 de categorii de premii, în special dedicate minorităţilor etnice. Organizatorii acestui protest au anunţat că se aşteaptă ca numeroşi muzicieni şi fani care iubesc muzica latino-jazz, gospel şi blues să li se alăture şi să participe la un concert, conceput ca o alternativă pentru gala Grammy Awards 2012. Circa 23.000 de persoane au semnat o petiţie prin care au cerut The Recording Academy să acorde din nou premii Grammy în categoria Native American and Hawaiian Music şi să anuleze suprimarea categoriilor Latin-jazz, Gospel, R&B şi Blues.

Paul Simon, Carlos Santana, Bonnie Raitt şi Bobby Sanabria se numără printre zecile de artişti care au denunţat în mod public decizia organizatorilor galei Grammy. Muzicienii afirmă că decizia de reducere a numărului de categorii premiate cu Grammy va dăuna carierelor lor din punct de vedere financiar şi va cauza o diminuare a percepţiei pe care publicul larg o are despre muzicienii aparţinând unor comunităţi etnice minoritare. Robert Sax, purtătorul de cuvânt al organizatorilor protestului, a precizat că acest protest va avea loc în faţa clădirii Staples Center din Los Angeles, unde va avea loc gala Grammy Awards 2012. ulte staruri de prim calibru, precum Rihanna, Bruce Springsteen, The Beach Boys şi Tony Bennett, vor fi prezente pentru a cânta la eveniment. Protestatarii vor participa apoi la un concert special, intitulat Not Those Awards All-Star Latin Jazz Jam, organizat într-un club din Los Angeles, unde vor cânta printre alţii, Oscar Hernandez, premiat cu Grammy, John Santos şi Bobby Matos.

Organizatorii galei Grammy au anunţat, în aprilie 2011, că vor reduce numărul categoriilor de premii de la 109 la 78, începând cu ediţia din 2012, într-o încercare de revizuire capitală a evenimentului cu scopul de a reduce structura exagerat de umflată a acestuia. Au spus, totodată, că restructurarea era necesară pentru a menţine prestigiul celor mai mari premii ce sunt acordate de profesioniştii din industria muzicală. Rapperul american Kanye West este artistul care a primit cele mai multe nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Grammy, unde va concura la şapte categorii. Într-un top al artiştilor cu cele mai multe nominalizări primite pentru acest an, Kanye West este urmat de Adele, Bruno Mars şi trupa rock Foo Fighters. Câştigătorii celor 78 de categorii de premii vor fi anunţaţi la cea de-a 54-a gală Grammy Awards, ce va avea loc pe 12 februarie, la Los Angeles.