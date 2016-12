Protest inedit la New York

Peste 20 de autobuze din New York vor afişa, pe laturi, anunţuri publicitare împotriva construirii unei moschei şi a unui centru cultural islamic în apropiere de Ground Zero, a anunţat regia de transport din oraş. Mesajul publicitar ”De ce aici?” va apărea, săptămâna viitoare, pe 26 dintre cele 6.300 de autobuze din oraş. Afişele publicitare conţin o fotografie a unui avion, chiar înainte de a lovi World Trade Center, înconjurat de fum, amintind de atentatele de la 11 septembrie 2001, revendicate de al-Qaida, în care au fost ucise aproximativ 3.000 de persoane. Anunţul a fost făcut de organizaţia SIOA (Stop Islamization Of America, Opriţi islamizarea Americii). Această campanie ilustrează amploarea polemicii din jurul proiectului de construire a unei moschei în imediata vecinătate a zonei Ground Zero, unde se aflau Turnurile Gemene distruse la 11 septembrie 2001.

Imamul care a lansat ideea acestui proiect face, de asemenea, obiectul unei controverse. Congresmeni conservatori au denunţat, marţi, faptul că una dintre vizitele acestuia în Orientul Mijlociu va fi finanţată cu fonduri publice. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că diplomaţia americană a prevăzut o vizită a lui Feisal Abdul Rauf la Bahrein, în Qatar şi în Emiratele Arabe Unite. El a declarat că vizita are ca scop prezentarea vieţii musulmane americane restului lumii, prezentându-l pe acest imam ca fiind un moderat şi precizând că este vorba despre cea de a treia călătorie pe care acesta o efectuează sub patronajul Departamentului de Stat. Însă, unii congresmeni au denunţat această vizită.

Proiectul controversat al moscheii a trecut de un obstacol important, la începutul lui august, când municipalitatea a autorizat demolarea unei clădiri care, până la acea dată, era protejată, pe locul căreia va fi construită moscheea. Susţinătorii proiectului afirmă că moscheea, a cărei construcţie a primit aprobarea Consiliului Municipal în mai, va ajuta la depăşirea stereotipurilor negative la care continuă să fie supusă comunitatea musulmană, după comiterea atentatelor islamiste. Construirea unei moschei atât de aproape de zona Ground Zero, afirmă cei care se opun proiectului, este o insultă la adresa memoriei victimelor atentatelor teroriste.