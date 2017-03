Protest la Agenţia de Protecţie a Mediului. Angajații sunt nemulțumiți de salarii

Angajaţii Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului au întrerupt lucrul, marţi, în semn de protest faţă de salariul pe care îl primesc de la stat, pe care îl consideră foarte mic, fapt ce ar putea duce, în aproximativ două săptămâni, la declanşarea grevei generale.

"Angajaţii Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului (ANPM) îşi exprimă nemulţumirea cu privire la neluarea în seamă a acestui domeniu foarte important - protecţia mediului. Oamenii sunt nemulţumiţi fiindcă se consideră discriminaţi având în vedere că alte categorii profesionale din administraţia publică, deci funcţionari publici, care au primit în cursul ultimilor 3-4 ani creşteri salariale semnificative, noi nebeneficiind de nicio culoare de o astfel de creştere. Solicităm alinierea salariilor funcţionarilor publici din cadrul ANPM şi APM la familia ocupaţională <<Administraţie>>. Totodată, solicităm un dialog social cu ministrul Mediului şi sprijin pe toate planurile pentru realizarea acestor planuri. Suntem decişi să epuizăm toate căile legale astfel încât domeniul protecţiei mediului să fie recunoscut la justa lui valoare. Iniţiem toate demersurile privind declanşarea conflictului de muncă, asta înseamă grevă de avertisment, grevă de solidaritate, grevă generală. În maximum două săptămâni declanşăm greva generală", a declarat pentru Mediafax Ciprian Şoavă, liderul Federaţiei Sindicatelor Unite din Mediu (FSUM).

Angajaţii ANPM sunt nemulţumiţi de faptul că, în prezent, sunt remunerați conform celei mai mici grile de salarizare din întregul sistem bugetar.

"În 11 ani, nu mi-am luat nici măcar un concediu medical, am acumulat ore suplimentare de nu le mai ştiu numărul, facem muncă dublă, sau chiar triplă din cauza lipsei de personal, am obţinut zeci de certificări şi specializări la cursuri din ţară şi străinătate, de analiza mea depind proiecte de zeci, chiar sute de milioane de euro, multe din fonduri europene, iar salariul meu este de 2.000 de lei. Şi asta este în cazul tuturor, aici lucrează numai oameni cu studii superioare şi specializări internaţionale. Vreau să nu mă mai simt umilită, faptul că acum ies şi cer un salariu decent pe mine mă umileşte după atâţia ani de şcoală. Dacă noi am înceta activitatea, s-ar bloca toate proiectele pe finanţare europeană, şi nu numai, pentru că nu se poate executa nicio investiţie în România dacă nu trece pe la Mediu, ca să spună "Da!" şi în ce condiţii se poate face. Dacă mâine Agenţia îşi încetează activitatea, nu se mai dezvoltă nimic în România!", a declarat Elena Giurea, unul dintre inspectorii ANPM.

La nivel naţional, în cadrul ANPM lucrează aproximativ 2.000 de persoane, care se ocupă de reglementarea şi monitorizarea a tot ceea ce ţine de protecţia mediului. În cazul declanşării grevei generale, reprezentanţii sindicatelor spun că niciun aviz de mediu nu va mai fi semnat, ceea va duce la blocarea tuturor proiectelor de infrastructură, indeiferent că e vorba de construcţii ale administraţiilor locale, ale Guvernului sau de dezvoltări imobiliare private.