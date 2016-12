Protest la înălţime

Supărat că nu şi-a primit banii de la o firmă unde a muncit cu ziua, un bărbat s-a urcat pe o clădire din Constanţa şi a ameninţat că se va arunca în gol dacă angajatorul nu îi dă banii pe care îi merită. Autorităţile au intrat în alertă sâmbăta trecută, în jurul orei 17.00, când o persoană a sunat la 112 şi a anunţat că un bărbat în stare de ebrietate, cocoţat pe o clădire situată la intersecţia străzilor Cuza Vodă şi Mercur, ameninţă că se va sinucide. În zonă au fost trimise un echipaj de Poliţiţie, o ambulanţă şi o autospecială din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. „M-am angajat în urmă cu cinci zile la o firmă şi trebuia să îmi dea banii. Acum nici bani nu îmi dă şi nici buletinul. Ce să fac, să dau în cap la oameni pe stradă ca să am ce mânca acasă?“, le-a declarat protestatarul oamenilor legii. Atât prietenii bărbatului, cât şi oamenii legii au încercat să-l facă să renunţe la acest gest extrem, însă protestatarul a fost de neclintit. „E un băiat amărât. Stă în case părăsite şi, dacă nu i-au dat banii, a luat-o razna. Nu e prima dată când face gestul ăsta: în urmă cu un an s-a urcat şi pe un stâlp tot pentru că cei la care muncise nu vroiau să îl plătească“, a spus un apropiat al bărbatului. El a renunţat la acest gest extrem abia după două ore de negocieri, după ce un coleg de muncă i-a promis că, dacă coboară de pe clădire, îi va da 200 de lei. „A fost foarte greu să comunicăm cu el pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice. Am luat legătura cu un şef de echipă de la firma respectivă, care mi-a promis că îi va trimite banii“, a declarat comisarul Dragoş Cozianu, din cadrul Secţiei 3 Poliţie. Pentru această ultimă ispravă, protestatarul riscă să fie amendat pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice.