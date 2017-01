Protest la Milano împotriva eutanasierii cîinilor din România

Peste 200 de persoane s-au întîlnit, la începutul acestei săptămîni, la Milano, pentru a protesta împotriva omorîrii cîinilor fără stăpîn din România şi din alte trei ţări - Spania, Irlanda, Portugalia - unde eutanasierea este încă utilizată pentru reducerea numărului animalelor fără stăpîn. Întrunirea a fost organizată la iniţiativa Partidului Radical, în colaborare cu Asociaţia Save the Dogs and other Animals, activă în România prin propriul reprezentant, Gaia Animali, care are filiale în judeţele Constanţa (Cernavodă) şi Călăraşi. La întrunire a mai participat vicepreşedintele Federaţiei Române pentru Protecţia şi Controlul Animalelor, Radu Ţărmure, reprezentanţi ai Asociaţiei Prietenii Noştri şi reprezentanţi ai celor mai importante asociaţii de protecţia animalelor din Italia (Enpa, LAV, Lega del Cane, LEAL şi Animalisti Italiani), care au aderat cu entuziasm la protest, toţi uniţi împotriva eutanasierii ca metodă de control pentru reducerea numărului cîinilor fără stăpîn. În acelaşi timp, iniţiativa a fost sprijinită de Asociaţia Italiană a Medicilor Veterinari, care a adus la conferinţă mai mulţi cîini adoptaţi în Italia, în ultimii şase ani, prin proiectul de adopţie internaţională desfăşurat de la Save the Dogs cu Gaia Animali in Romania. În timpul conferinţei de presă, preşedintele Save the Dogs, Sara Turetta, a vorbit despre documentul Dog Population Control, publicat în 1990, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în care se spune clar că omorîrea cîinilor nu a dat niciun rezultat împotriva fenomenului şi care invită guvernele (numai prin argumente ştiinţifice) să aplice metoda \"sterilizare şi returnare\", fiind cea mai eficientă, umană şi ieftină. La rîndul său, deputatul Bruno Mellano de la Partidul Radical şi reprezentanţii Asociaţiei Save the Dogs au cerut oficial formarea unui comitat consultativ la nivel european, care să studieze o legislaţie uniformă la nivelul Europei. Printre propunerile formulate de participanţii la întrunirea de la Milano se numără: sterilizarea ca singură variantă la eutanasiere, taxarea stăpînilor care refuză sterilizarea gratuită şi promovarea programelor de educaţie.