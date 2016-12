Protest la o autoservire din Saturn

16 angajați ai autoservirii ”Adras”, din stațiunea Saturn, protestează de duminică pe terasa unității. Conflictul de muncă a izbucnit deoarece angajaţii nu și-au primit banii deși majoritatea au început lucrul din 10 mai. Sunt veniți la muncă din diferite județe ale țării și spun că nici măcar nu au bani de întors acasă. Această situație se alătură „problemelor sezoniere” care indică faptul că de pe litoral încă nu au dispărut încercările de „tun pe spatele angajaților”.

FĂRĂ COPII ALE CONTRACTELOR Oamenii nemulțumiți susțin că au semnat contracte de muncă la jumătatea lunii iunie și că nu au primit copii ale actelor. Ei au declarat că inițial li s-au promis 250 de euro lunar, dar că pe contracte se afla salariul minim. Angajații se mai plâng și de condițiile de muncă, spunând că au avut parte de program cu 14-16 ore de lucru, șapte zile din șapte, și că soția patronului, Violeta Stoian, îi exploatează și are un comportament verbal agresiv. Revendicarea lor este una simplă: să își primească banii restanți ca să poată pleca fiecare acasă ori la un alt loc de muncă.

SESIZARE LA ITM Ieri, la orele prânzului, angajații au sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă și au continuat protestul. „Suntem din mai multe județe, mulți au mai lucrat aici și în anii precedenți și nu au fost probleme, dar anul acesta a venit doar unul dintre patroni, Dumitru Stoian, iar problemele pleacă de la soția dânsului, care și-a luat rol de administrator, deși oficial nu are atribuții. Ne vrem banii, nu este normal, am muncit cu toții în condiții grele, sunt și fete minore angajate care au semnat cu tutore, sunt cazate la Venus, de unde vin pe jos. Ni s-au promis două mese și cazare, de care am beneficiat până duminică, atunci când ni s-a spus că trebuie să părăsim locurile de cazare”, a declarat bucătarul-șef al unității, Ion Stâlpeanu. „Ne-a pus să cărăm, le-a pus pe fetele astea mici să se urce pe stâlpi să vopsească niște bare metalice. Și-au distrus hainele pentru că nu ne-a dat echipament sau orice altceva și felul în care se poartă cu noi este execrabil”, s-a plâns una dintre angajate.

SOȚIA PATRONULUI ACUZĂ Cei 16 oameni cu vârste și experiențe profesionale diferite, de la bucătari la debarasatoare sau paznic, au făcut front comun și nu vor să părăsească localul până nu li se face dreptate, iar ieri după-amiază, o parte dintre ei au fost și la secția de poliție din Mangalia, pentru a da declarații despre întreaga situație. Soția patronului, Violeta Stoian, a confirmat că nu are atribuții în afacere și totuși se ocupă de gospodărirea ei. Ea susține că nu știe care ar putea fi rezolvarea acestei situații și că prezintă un punct de vedere al societății comerciale, anume că angajații nu și-au respectat atribuțiile și nu au făcut curat, ba chiar au făcut mizerie în perioada în care nu au fost turiști. Femeia a mai confirmat că oamenii au contracte din iunie și i-a acuzat pe angajații nemulțumiți că ei s-ar fi comportat, de fapt, ostil și că ea a făcut curățenie în urma lor.