Protest la Save&Self Security

Mai mulţi angajaţi ai firmei de pază şi protecţie Save&Self Security au protestat, ieri după-amiază, în curtea sediului firmei aflat în apropierea Gării din Constanţa. Oamenii sunt nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile şi banii pentru concediul de odihnă pe care nu şi l-au luat. Unul dintre protestatari, un bărbat din Slobozia care a lucrat ca agent la paza căii ferate pe tronsonul Ciulniţa - Dragoş Vodă şi Ciulniţa - Ştefan cel Mare, spune că nu-şi doreşte să primească decât banii pentru care a muncit. „Am lucrat la această firmă până în februarie, iar de atunci aştept să îmi iau salariul pe luna ianuarie. Am lucrat şase luni, timp în care nu mi-am luat nicio zi de concediu, motiv pentru care ar trebui să îmi dea şi banii pentru acele zile. Aşteptăm de azi-dimineaţă să ne dea banii, însă degeaba. În aceeaşi situaţie sunt şi alţi 15-20 de colegi. Luna trecută am primit 400 de lei, iar astăzi trebuia să-mi dea restul”, a declarat Leonard Dafina, unul dintre nemulţumiţi. Protestatarii susţin că au fost puşi pe drumuri de nenumărate ori, unii dintre ei venind tocmai de la Slobozia. “Am muncit şapte luni şi de la 1 martie m-au anunţat că s-a suspendat activitatea cu CFR-ul şi că nu mai au nevoie de serviciile mele. Am venit de nenumărate ori să îmi facă lichidarea, însă mă tot plimbă pe drumuri şi de fiecare dată se întâmplă acelaşi lucru: plec cum am venit. Trebuia să îmi iau salariul pe lunile ianuarie şi februarie şi banii pe concediul de odihnă. Am primit până acum 900 de lei şi mai am de luat 1.300 de lei. M-au chemat de patru ori până acum şi de fiecare dată când am venit am cheltuit câte 130 de lei. În stilul ăsta, o să ies în pagubă”, a declarat un fost angajat, Ionel Batog, din Slobozia. Angajaţii spun că au făcut plângeri şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă, unde s-a deschis o anchetă.

AGENŢI CERCETAŢI Contrar celor spuse de angajaţi, reprezentanţii firmei Save&Self Security spun că lucrurile sunt mai complicate. Unii dintre angajaţii care îşi cer drepturile salariale ar fi cercetaţi penal după ce ar fi fost prinşi în flagrant la furat, alţii sunt doar suspectaţi că au înlesnit furturi din vagoane. „Noi plătim drepturile salariale din încasări şi cum primim banii, plătim la rândul nostru, deoarece nu avem niciun interes să întârziem. Unii dintre angajaţii nemulţumiţi şi-au primit o parte din bani chiar astăzi. Unele persoane din cele aproximativ 15 şi-au dat demisia, în timp ce alţii, care au rămas, au contractul de muncă suspendat până la finalizarea anchetei poliţiştilor. Sunt anumiţi angajaţi care sunt cercetaţi în cazul unor furturi, deoarece hoţii au precizat că au fost ajutaţi de agenţii de pază, iar doi dintre angajaţi chiar au fost prinşi în flagrant. Atât poliţia, cât şi noi am deschis o anchetă şi facem cercetări în aceste cazuri”, a declarat consilierul juridic al firmei de pază şi protecţie Save&Self Security, Vasile Zaborilă.